Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosu belli oldu! Kırmızı Oda TV8'de ne zaman başlıyor? İşte konusu ve fragmanı

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda Eylül ayında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.



Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya 'Doktor Hanım', Tülin Özen 'Doktor Piraye', Ecem Uzun 'Stajyer Doktor Nihal' ve Meriç Aral da 'Doktor Ayşe' karakterine hayat verecek. Diziye son olarak ise tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür Şahin de katıldı. 'Kırmızı Oda'nın diğer önemli karakterleri Doktor Murat ve Doktor Deniz için ise arayış sürüyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN

BİNNUR KAYA PSİKİYATRİST ROLÜNDE! KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak

