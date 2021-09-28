Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış! Görenler şaşkına döndü

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Cemile rolüyle akıllara kazınan ve şimdilerde Kırmızı Oda'da Derya karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Bingöl, 2004 yılında Sihirli Annem dizisinde 'Başak' karakterine hayat vermiş. İşte Ayça Bingöl'ün Sihirli Annem dizisindeki görüntüleri:

Ayça Bingöl, yıllar önce yer aldığı Sihirli Annem dizisinde Cem ve Ceren'in vefat eden anneleri Başak'ı canlandırmıştı.

Sadık'ın ölen eşi Başak'a hayat veren Bingöl, çocuklarını o dönem kimsesiz çocuklar perisi olan Betüş'e emanet etmişti.

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Ayça Bingöl, 16 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bingöl, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun odu. 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda görev aldı. Birçok reklam filmi, dizi ve sinemada yer almasının yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

AYÇA BİNGÖL'ÜN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-

2000 Gözlük

2001 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Arwen Seslendirme

2002

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

Kazara Zengin

2003

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Kayıp Balık Nemo

Peter Pan

2004 Hayatın Benim

2005 Madagaskar

2006

Tramvay

Buz Devri 2: Erime Başlıyor Ellie Seslendirme

2007 Beowulf: Ölümsüz Savaşçı

2008 28 Hafta Sonra

2009

Sonsuz Aylin

Melekler ve Kumarbazlar

Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

2011 Ay Büyürken Uyuyamam

2013 Benim Dünyam

2018 Müslüm

-Televizyon-

1993 Süper Baba

1996 Tatlı Kaçıklar

1998 Çiçek Taksi

1999

Ah Bir Zengin Olsam

Sır Dosyası Alev

2000 Evdeki Yabancı

2002

Asmalı Konak

Anne Babamla Evlensene

Kınalı Kar

2004

Sihirli Annem

Yadigar Sedef

2006-2007 İki Aile

2006 Taşların Sırrı

2007

Bıçak Sırtı

Hayat Kavgam

2008 Küçük Kadınlar

2009 Bez Bebek

2009-2010 Samanyolu

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2014 Benim Adım Gültepe

2016 Babam ve Ailesi

2019 Kardeş Çocukları

2021 Kırmızı Oda



