MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış! Görenler şaşkına döndü

Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış! Görenler şaşkına döndü

28.09.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinin ikinci sezonuna 'Derya' karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl'ün yıllar önce Sihirli Annem dizisinde oynadığı görüntüler olay oldu.

Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış! Görenler şaşkına döndü

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Cemile rolüyle akıllara kazınan ve şimdilerde Kırmızı Oda'da Derya karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Bingöl, 2004 yılında Sihirli Annem dizisinde 'Başak' karakterine hayat vermiş. İşte Ayça Bingöl'ün Sihirli Annem dizisindeki görüntüleri:

Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış!

Ayça Bingöl, yıllar önce yer aldığı Sihirli Annem dizisinde Cem ve Ceren'in vefat eden anneleri Başak'ı canlandırmıştı.

Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış!

Sadık'ın ölen eşi Başak'a hayat veren Bingöl, çocuklarını o dönem kimsesiz çocuklar perisi olan Betüş'e emanet etmişti.

Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış!

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Ayça Bingöl, 16 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bingöl, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun odu. 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda görev aldı. Birçok reklam filmi, dizi ve sinemada yer almasının yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış!

AYÇA BİNGÖL'ÜN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-
2000 Gözlük
2001 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Arwen Seslendirme

2002
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
Kazara Zengin

2003
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
Kayıp Balık Nemo
Peter Pan

2004 Hayatın Benim
2005 Madagaskar

2006
Tramvay
Buz Devri 2: Erime Başlıyor Ellie Seslendirme

2007 Beowulf: Ölümsüz Savaşçı
2008 28 Hafta Sonra

2009
Sonsuz Aylin
Melekler ve Kumarbazlar
Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

2011 Ay Büyürken Uyuyamam
2013 Benim Dünyam
2018 Müslüm

Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış!

-Televizyon-
1993 Süper Baba
1996 Tatlı Kaçıklar
1998 Çiçek Taksi

1999
Ah Bir Zengin Olsam
Sır Dosyası Alev

2000 Evdeki Yabancı

2002
Asmalı Konak
Anne Babamla Evlensene
Kınalı Kar

2004
Sihirli Annem
Yadigar Sedef

2006-2007 İki Aile
2006 Taşların Sırrı

2007
Bıçak Sırtı
Hayat Kavgam

2008 Küçük Kadınlar
2009 Bez Bebek
2009-2010 Samanyolu
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2014 Benim Adım Gültepe
2016 Babam ve Ailesi
2019 Kardeş Çocukları
2021 Kırmızı Oda


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında itiraf etti! "Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı..."Canlı yayında itiraf etti! "Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı..."
PARTNEREski eşler Kadıköy'de buluştuEski eşler Kadıköy'de buluştu
Batman'in yıldızı hayatını kaybettiBatman'in yıldızı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi Ayça Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Suriye'de nefes kesen operasyon!

Suriye'de nefes kesen operasyon!

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.