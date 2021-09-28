Kırmızı Oda'nın yıldızı Sihirli Annem'de oynamış! Görenler şaşkına döndü

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Cemile rolüyle akıllara kazınan ve şimdilerde Kırmızı Oda'da Derya karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Bingöl, 2004 yılında Sihirli Annem dizisinde 'Başak' karakterine hayat vermiş. İşte Ayça Bingöl'ün Sihirli Annem dizisindeki görüntüleri:
Ayça Bingöl, yıllar önce yer aldığı Sihirli Annem dizisinde Cem ve Ceren'in vefat eden anneleri Başak'ı canlandırmıştı.
Sadık'ın ölen eşi Başak'a hayat veren Bingöl, çocuklarını o dönem kimsesiz çocuklar perisi olan Betüş'e emanet etmişti.
Ayça Bingöl, 16 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bingöl, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun odu. 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda görev aldı. Birçok reklam filmi, dizi ve sinemada yer almasının yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.
-Sinema-
2000 Gözlük
2001 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Arwen Seslendirme
2002
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
Kazara Zengin
2003
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
Kayıp Balık Nemo
Peter Pan
2004 Hayatın Benim
2005 Madagaskar
2006
Tramvay
Buz Devri 2: Erime Başlıyor Ellie Seslendirme
2007 Beowulf: Ölümsüz Savaşçı
2008 28 Hafta Sonra
2009
Sonsuz Aylin
Melekler ve Kumarbazlar
Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı
2011 Ay Büyürken Uyuyamam
2013 Benim Dünyam
2018 Müslüm
-Televizyon-
1993 Süper Baba
1996 Tatlı Kaçıklar
1998 Çiçek Taksi
1999
Ah Bir Zengin Olsam
Sır Dosyası Alev
2000 Evdeki Yabancı
2002
Asmalı Konak
Anne Babamla Evlensene
Kınalı Kar
2004
Sihirli Annem
Yadigar Sedef
2006-2007 İki Aile
2006 Taşların Sırrı
2007
Bıçak Sırtı
Hayat Kavgam
2008 Küçük Kadınlar
2009 Bez Bebek
2009-2010 Samanyolu
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2014 Benim Adım Gültepe
2016 Babam ve Ailesi
2019 Kardeş Çocukları
2021 Kırmızı Oda
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