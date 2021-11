Kırmızı Oda Pembe kimdir? Meltem Cumbul kimdir? Meltem Cumbul kaç yaşında ve nereli?

Meltem Cumbul, ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda dizisinde "Pembe" rolü ile kamera karşısına geçti. Kırmızı Oda dizisi, Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanıyor. Ekranların tanınan simalarından biri olan Meltem Cumbul oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. İşte merak edilenler...

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

1969 İzmir doğumlu Meltem Cumbul 52 yaşındadır. Babası Akşehirli annesi İzmirli olan Cumbul, 1983'te İzmir Türk Kolejinde başladığı liseden 1987'de Ata Kolejinden mezun oldu. Cumbul, 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalından mezun oldu.

Meltem Cumbul'un kariyeri; Berlin Altın Ayı ödülünü almış Duvara Karşı'nın da (Head On) aralarında olduğu on altı sinema filmi, 'Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi' olma başarısını kazanmış Yılan Hikayesi'nin de aralarında olduğu altı dizi; Smokey Joe's Cafe, Taming of the Shrew gibi müzikal ve tiyatro oyunları ile Palm Springs, Queens, Ankara ve Antalya Altın Portakal Film festivalleri dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahiptir.

2004'te Eurovision Şarkı Yarışması'nı Korhan Abay ile birlikte sunan Cumbul 2005'ten itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde hâlen öğretmektedir.

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Cumbul, Kırmızı Oda dizisi ile kamera karşısına geçti. Cumbul, Kırmızı Oda dizisinde "Pembe" karakterine hayat veriyor.

MELTEM CUMBUL ÖDÜLLERİ