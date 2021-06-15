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Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını takipten çıkardı

15.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan kocası Gürhan Altundaşar'ın tüm arkadaşlarını takipten çıkardı. Merve Dizdar'ın bu hareketinin eşinin ÇGH2 ekibinden ayrılması nedeniyle yaptığı ortaya çıktı.

Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını takipten çıkardı

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2'deki arkadaşlarıyla kısa süre öncesine kadar iyi anlaşıyor ve karşılıklı takipleşiyordu.

EKİP DE ONU SİLDİ!

Ancak Dizdar'ın geçen günlerde eşinin arkadaşlarını takipten çıkması dikkatli hayranların gözünden kaçmadı. Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekti.

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EKİPTE KRİZ Mİ YAŞANDI?

Daha sonra Gürhan Altundaşar'ın ÇGH2'den ayrıldığını açıklaması ciddi bir krizin yaşandığı fikrini akıllara getirdi. Altundaşar ve ekibin basın danışmanı "Ortada bir sorun yok, zaten ekipte değişiklik olacaktı. Gürhan başka projeler de yapmak istedi" açıklamasını yaptı.

Bu arada ekibin üyelerinden Cihat Talay da Çok Güzel Hareketler 2 grubundan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2 Merve Dizdar
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