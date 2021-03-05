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Kırmızı Oda son bölüm izle, Kırmızı Oda 26. bölüm özeti

05.03.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda son bölüm izle, Kırmızı Oda 26. bölüm özeti

Son günlerin sevilen dizilerinden TV8'in iddialı yapımı Kırmızı Oda dizisi izleyiciler tarafından en çok merak edilen dizilerin başında geliyor. Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç gibi isimlerin başrollerini üstlendiği Kırmızı Oda'da son bölümde ne oldu? Kırmızı Oda 26. bölüm özeti ve Kırmızı Oda 27. bölüm fragmanı...

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Dizi hayranları bölümün ardından Kırmızı Oda 26. bölüm özeti ve Kırmızı Oda son bölümde ne oldu gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin 26 bölümünde Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol’dan gördüğü şiddet karşısında dayanamayıp Servet’in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım’a anlatır.

Babasız olmanın zorluğuyla büyümüş olan Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile yüksek anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım’ı oldukça şaşırtır.

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TV8 Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya
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