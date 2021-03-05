Kırmızı Oda son bölüm izle, Kırmızı Oda 26. bölüm özeti

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Dizi hayranları bölümün ardından Kırmızı Oda 26. bölüm özeti ve Kırmızı Oda son bölümde ne oldu gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin 26 bölümünde Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol’dan gördüğü şiddet karşısında dayanamayıp Servet’in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım’a anlatır.

Babasız olmanın zorluğuyla büyümüş olan Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile yüksek anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım’ı oldukça şaşırtır.

