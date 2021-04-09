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Kırmızı Oda Vahit’in hikayesi nedir? Kırmızı Oda Vahit’in hastalığı nedir? Vahit’in hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

Seray Üstün Seray Üstün
09.04.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış öykülerden esinlenerek televizyona aktarılmaya devam ediyor. Dizinin 32. bölümüne dahil olan Vahit karakterlerinin gerçek hikayeleri şimdiden merak konusu oldu.

Kırmızı Oda Vahit’in hikayesi nedir? Kırmızı Oda Vahit’in hastalığı nedir? Vahit’in hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç’in paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak katıldığı dizideki hikayeler cuma gecelerini adeta abluka altına alıyor. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan Kırmızı Oda dizisinin 32. bölümüne Vahit Karahan karakterleri katıldı. İşte Kırmızı Oda dizisine dahil olan Vahit karakterlerinin Madolyonun İçi kitabındaki gerçek hikayesi...

Madalyonun İçi kitabında Nihal ve Zafer’in hikayesiyle birlikte Vahit Karahan’ın yaşamı “Binbir Gece Masalı” bölümünde anlatılıyor. “Binbir Gece Masalı” bölümleri kitapta 4 ayrı bölümde ele alınıyor. İlk bölümde Nihal ve Zafer’in çocukluklarından, ikinci bölümde ise Nihal ve Zafer'in evliliklerinden, üçüncü bölümde Zafer'in babasından ve son olarak iyileşme sürecinden bahsediliyor. Vahit Bey işte dördüncü bölümde okuyucunun karşısına çıkıyor. Çünkü Vahit Bey, Zafer’in babasıdır.

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Vahit Bey, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen nüfuslu bir adamdır. Zafer çocukluğundan itibaren aslında babasıyla içten içe bir üstünlük savaşına girmiştir. Zafer ve babasının arasında uzun yıllar boyunca aslında “kim daha iyi yarışı” olmuştur. Vahit Bey’in Zafer’in annesiyle evlenmeden önce Alman bir sevgilisi vardır. Ancak ailesinin baskıları sonucunda Zafer’in annesiyle evlenmek zorunda kalmıştır. Zafer’in kaderi de babasına benzer ve Almanya’da eğitim aldığı sırada aşık olduğu kadını babasının yüzünden terk eder. Zafer ve babasının arası bu olaydan sonra iyice açılır. Ancak yıllar sonra Zafer, babasının Alman sevgilisine miras olarak bir otel bıraktığını öğrenir. Bu mirasın şokunu üzerinden atlatamayan Zafer, babasının kendisini için bıraktığı günlükle yıllara meydan okuyan sırları öğrenir.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Uğur Yücel
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