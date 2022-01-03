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Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda açıklaması

03.01.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi son haftalarda rakiplerinin gerisinde kalarak reytinglerde bekleneni elde edememişti. Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı Kırmızı Oda'nın erken final yapacğaı iddia edilmişti. Ancak kanalın patronu Acun Ilıcalı bu iddiaları yalanlayarak Kırmızı Oda dizisinin yeni yılda da devam edeceğini duyurdu.

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda açıklaması

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi. Acun Ilıcalı, reytinglerinde büyük düşüş olan Kırmızı Oda'nın yeni yılda da devam edeceğini açıkladı.

FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Son dönemde reytinglerde düşüş yaşayan dizinin yıl sonu beklenmeden ekrana veda edeceği iddia edilmişti. Dizi hakkındaki iddialara son noktayı koyan Acun Ilıcalı, yeni oyuncular ve yeni hikayelerle Kırmızı Oda’nın ekranda kalmaya devam edeceğini duyurdu. Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan dizinin ekranlara üç hafta ara verdiğini de dile getirdi.

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.

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TOTAL GRUBUNDA İLK 10'A GİREMEMİŞTİ

Kırmızı Oda'nın 24 Aralık Cuma ekrana gelen son bölümü Total grubunda en fazla izlenen ilk 10 program arasına girememişti. AB grubunda ise dizi 5. sırada yer almıştı.

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Kırmızı Oda dizisi Acun Ilıcalı Binnur Kaya
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