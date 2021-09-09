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  4. Kırmızı Oda yeni sezon yayın tarihi açıklandı! Kırmızı Oda'dan İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'lü çarpıcı fragman

Kırmızı Oda yeni sezon yayın tarihi açıklandı! Kırmızı Oda'dan İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'lü çarpıcı fragman

09.09.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın kadrosuna İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da katıldı. Kırmızı Oda'nın yeni sezon yayın tarihi de açıklandı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor. OGM Pictures imzalı dizisi 17 Eylül'den itibaren cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Masumiyet dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu İlayda Alişan da Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda rol alacak.

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İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakter Doktor Hanım'ın yeni hastası olacak.

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Dizinin yeni sezon ilk bölümlerinde ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da rol alacak.

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Kırmızı Oda dizisi, yeni sezonda da cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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Kırmızı Oda dizisi Ayça Bingöl Binnur Kaya İlayda Alişan
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