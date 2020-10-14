Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Yeni sezonda yayınlanmaya başlayan ve tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle 6 bölümdür yaşanan gerçek bir olaya dayanan hikayesini dehşetle izlediğimiz Meliha karakteri…



Evrim Alasya’nın büyük bir başarı ile canlandırdığı Meliha, gerçek hayattan bir karakter. Aslında dizideki herkes öyle. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışanlarının hayat hikayelerinden derlenen kitaptan alıntılanarak çekiliyor dizi.

Alasya’nın hayat verdiği Meliha karakterinin diziden ayrılacağının işaretleri de yavaş yavaş verildi. Zira geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün finalinde bir tekneden atlamak üzere olan Meliha’yı gördü.



Tam o sırada teknenin merdivenlerinden inen kız ise bizi şaşkına çevirdi. Çünkü o kız, Meliha’nın yangında öldüğünü sandığı ve onun acısına dayanamayıp intihar etmek istediği kızıydı. Şimdi herkes 7. bölümü bekliyor. Meliha o tekneden atlayıp boğazın sularına karışıp ölecek mi, yoksa Melek’e kavuşup, kalan hayatını bir nebze olsun evladına kavuşmanın mutluluğuyla mı yaşayacak?

