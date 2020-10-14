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Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

14.10.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

TV 8'in sevilen ve en çok izlenen dizisi Kırmızı Oda kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşandı. Kırmızı Oda'nın sevilen oyuncusu Evrim Alasya diziden ayrılma kararı aldı.

Yeni sezonda yayınlanmaya başlayan ve tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle 6 bölümdür yaşanan gerçek bir olaya dayanan hikayesini dehşetle izlediğimiz Meliha karakteri…

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Evrim Alasya’nın büyük bir başarı ile canlandırdığı Meliha, gerçek hayattan bir karakter. Aslında dizideki herkes öyle. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışanlarının hayat hikayelerinden derlenen kitaptan alıntılanarak çekiliyor dizi.

Alasya’nın hayat verdiği Meliha karakterinin diziden ayrılacağının işaretleri de yavaş yavaş verildi. Zira geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün finalinde bir tekneden atlamak üzere olan Meliha’yı gördü.

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Tam o sırada teknenin merdivenlerinden inen kız ise bizi şaşkına çevirdi. Çünkü o kız, Meliha’nın yangında öldüğünü sandığı ve onun acısına dayanamayıp intihar etmek istediği kızıydı. Şimdi herkes 7. bölümü bekliyor. Meliha o tekneden atlayıp boğazın sularına karışıp ölecek mi, yoksa Melek’e kavuşup, kalan hayatını bir nebze olsun evladına kavuşmanın mutluluğuyla mı yaşayacak?
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Bu sorunun yanıtını Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümde göreceğiz ama bir şekilde Evrim Alasya’nın Kırmızı Oda’daki rolü de bitmek üzere. Zira oyuncunun bir başka diziyle anılması da bu durumu daha netleştirdi. Alasya’nın oynayacağı dizinin ismi Şahmeran.

441 Productions imzalı dizinin bir süredir hazırlıkları sürüyordu. Dizi önce Deniz Çakır’ın rol alacağı haberleriyle gündeme gelmişti. Ancak yaşanan son gelişmeler neticesinde Çakır’ın isminin geçmediği bir kadro ortaya çıktı. Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy’un kadrosunda yer aldığı dizi ile ilgili kulis bilgileri şaşırttı.

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Alasya’nın Kırmızı Oda’daki rolü biter bitmez Şahmeran dizisinde başrolde yer alacağı ifade edilmekte. Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini de Gökçen Usta yapacak.

Şahmeran dizisinin çekileceği mekanın İstanbullu Gelin dizisinin Beykoz’daki meşhur konağı olacağı da gelen bilgiler arasında.

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