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Kırmızı saçları olay olmuştu! Gülşen yeni saç rengi ve sahne tarzıyla dikkat çekti! Oğlu da oradaydı...

21.07.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Gülşen dün akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Kırmızı saçlarını pembeye dönüştüren Gülşen'in yeni saç rengi ve sahne tarzı yine çok konuşuldu. Ünlü şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında bu defa oğlu Azur Benan'da vardı.

Sahne kostümleri, dansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gülşen dün akşam Harbiye'de sahne aldı. Gülşen'in sahne tarzı ve yeni saç rengi yine gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda saçlarını kırmızıya boyatan Gülşen şimdi de saçlarının rengini pembeye dönüştürdü. Dün akşamki sahnesinde ışıltılı bir elbise tercih eden ünlü şarkıcının sahne tarzı çok beğenildi. Pembe saçları ve kostümleriyle Gülşen takipçilerinden tam not aldı.

pembe saçları

Ünlü popçuyu dün akşam izlemeye gelenler arasında yurt dışında yaşayan ve orada eğitim gören oğlu Azur Benan'da vardı.

oğlu

ÜLKEYİ TERK EDECEK Mİ?

İmam hatiplilere yönelik sözleri ve cesur sahne kostümleriyle çok konuşulan Gülşen'in ülkeyi terk edeceği iddiası uzun süredir gündemdeydi. Gülşen bu iddialar hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez açıklama yaptı.

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Oğlunu yurt dışında okutan Gülşen ülkeyi terk edeceğine dair iddialara "Burası her zaman olduğu gibi çok güzel, nedense her seferinde çok heyecanlanıyorum" dedi.

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Gülşen konuşmasında 'Çünkü böyle bir ambiyans olamaz, ülkemiz çok güzel değil mi? Her gün şükrediyorum, şu an burada olmak benim için paha biçilemez. Sizlere çok büyük vaatlerim var, çok eğleneceğiz' sözleriyle ülkeyi terk etmeyeceğini dile getirdi.

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