Kırmızı saçları olay olmuştu! Gülşen yeni saç rengi ve sahne tarzıyla dikkat çekti! Oğlu da oradaydı...

Sahne kostümleri, dansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gülşen dün akşam Harbiye'de sahne aldı. Gülşen'in sahne tarzı ve yeni saç rengi yine gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda saçlarını kırmızıya boyatan Gülşen şimdi de saçlarının rengini pembeye dönüştürdü. Dün akşamki sahnesinde ışıltılı bir elbise tercih eden ünlü şarkıcının sahne tarzı çok beğenildi. Pembe saçları ve kostümleriyle Gülşen takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü popçuyu dün akşam izlemeye gelenler arasında yurt dışında yaşayan ve orada eğitim gören oğlu Azur Benan'da vardı.

ÜLKEYİ TERK EDECEK Mİ?

İmam hatiplilere yönelik sözleri ve cesur sahne kostümleriyle çok konuşulan Gülşen'in ülkeyi terk edeceği iddiası uzun süredir gündemdeydi. Gülşen bu iddialar hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez açıklama yaptı.

Oğlunu yurt dışında okutan Gülşen ülkeyi terk edeceğine dair iddialara "Burası her zaman olduğu gibi çok güzel, nedense her seferinde çok heyecanlanıyorum" dedi.

Gülşen konuşmasında 'Çünkü böyle bir ambiyans olamaz, ülkemiz çok güzel değil mi? Her gün şükrediyorum, şu an burada olmak benim için paha biçilemez. Sizlere çok büyük vaatlerim var, çok eğleneceğiz' sözleriyle ülkeyi terk etmeyeceğini dile getirdi.



