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Fiyatı 1959 TL'ye düştü! Pierre Cardin takım elbisede kaçırılmayacak fırsat

20.07.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerden özel davetlere, iş toplantılarından resmi etkinliklere kadar birçok ortamda tercih edebileceğiniz hem şık hem spor görünüme sahip kaliteli bir takım elbise arayışındaysanız Pierre Cardin Slim Fit Takım Elbise'deki indirimi kaçırmamalısınız.

Fiyatı 1959 TL'ye düştü! Pierre Cardin takım elbisede kaçırılmayacak fırsat

Moda dünyasının tanınmış, saygın markalarından biri olan Pierre Cardin, yüksek kaliteli malzemelerden üretilen takım elbiseleriyle öne çıkıyor. Gardırobunuzun yıldız parçası olmaya aday Pierre Cardin takım elbiselerle tanışmak isterseniz, markanın slim fit takımındaki kısa süreli fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Premium kaliteye sahip takım elbise ile girdiğiniz ortamların en göz kamaştıran kişisi olmaya hazır mısınız? Yanıtınız, "Evet!" ise gelin detaylara geçelim.

Gardırobunuzun en asil takımı olmaya aday: Pierre Cardin Slim Fit Takım Elbise

Adsız tasarım - 2023-07-20T121001.861

Pierre Cardin Slim Fit Takım Elbise, modern bir slim fit (dar kesim) kesime sahiptir ve vücuda mükemmel şekilde oturur. Klasik ve zarif bir görünüm sunan takım elbise; özel etkinlikler, davetler, iş toplantıları veya resmi durumlar gibi çeşitli etkinlikler için uygundur. Hem şık hem de rahat olan bu takım, güven veren bir duruş sergiler. %64 polyester, %34 Viskoz, %2 elastan malzemeden elde edilmilştir. Zevkinize uygun kravat, papyon ve gömlekle kombinleyeceğiniz bu takım ile son derece şık ve zarif bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ürünü İncele

Bu içerik 20 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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