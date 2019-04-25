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Kirpiyle mücadele etti! Bu hale geldi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Almanya'da bir polis köpeği kirpiyi ısırmaya çalışınca hastanelik oldu.

Kirpiyle mücadele etti! Bu hale geldi

Kaçak şüpheliyi bulamayan köpek geri döndüğünde polis memurlarını şoke etti. Zira köpeğin ağzında onlarca diken vardı.

Ağzına batan yaklaşık 200 diken nedeniyle acil ameliyata alınan köpeğin operasyonu saatlerce sürdü. Öte yandan dikenler yüzünden yaralan köpeğin bir gözü de erken müdahale sayesinde kurtarıldı.

Odin isimli K-9 köpeği kaçak şüpheli 29 yaşındaki Devin Wilson'ı bulmak için bir arazide arama görevine çıktı.

Köpeğin nekâhat süresi devam ediyor ancak kaçak hala yakalanabilmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Kirpi almanya köpek
 

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