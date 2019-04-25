Kirpiyle mücadele etti! Bu hale geldi

Kaçak şüpheliyi bulamayan köpek geri döndüğünde polis memurlarını şoke etti. Zira köpeğin ağzında onlarca diken vardı.
Ağzına batan yaklaşık 200 diken nedeniyle acil ameliyata alınan köpeğin operasyonu saatlerce sürdü. Öte yandan dikenler yüzünden yaralan köpeğin bir gözü de erken müdahale sayesinde kurtarıldı.
Odin isimli K-9 köpeği kaçak şüpheli 29 yaşındaki Devin Wilson'ı bulmak için bir arazide arama görevine çıktı.
Köpeğin nekâhat süresi devam ediyor ancak kaçak hala yakalanabilmiş değil.
Valilikten kritik uyarı! Çıplak elle dokunmayın
Yaza fit girmek isteyenlere tüyolar!
1 dakika boyunca devam etti! Bu kare Harput Kalesi'den çekildi
TBMM'de 23 Nisan resepsiyonundan kareler
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum