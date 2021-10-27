Kırşehir'de lise öğrencileri farklı projelerle TEKNOFEST ve robot yarışlarına hazırlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de imam hatip lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları projelerle Milli Eğitim Bakanlığının Robot Yarışması ile TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Merkez Abdülkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki Havacılık Kulübü'nde, havacılığı sevdirmek ve bilimsel kapasiteyi artırmak amacıyla öğrencilerle farklı projeler yürütülüyor.

Geçen yıl iki proje ile TEKNOFEST'e katılan öğretmen ve öğrenciler, bu yıl su roketi yapımı, robot, model uçak, drone tasarımları ve yenilenebilir enerji projeleriyle Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması ve TEKNOFEST'e katılmayı planlıyor.

Uygulamalı robotik kodlama eğitimleri de alan öğrenciler, "Su Roketi" ve "Robot Yapıyoruz" projelerini çalışmaya başladı.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Yasin Tursun, AA muhabirine, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için hazırladıkları projelerle yarışmalara da katıldıklarını söyledi.

Bu yıl farklı projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Tursun, "TEKNOFEST için geçen sene iki proje hazırladık. Projelerimiz eksiklerden dolayı elendi. Bu sene tekrar TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz." dedi.

Tursun, üzerinde çalıştıkları Su Roketi Projesi'nde, öğrencilerin kartonları geliştirdikleri CNC cihazında keserek rokete monte ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Roketleri kendi yaptığımız fırlatma mekanizmamızla belli bir basınç uygulayarak gökyüzüne fırlatıyoruz. Öğrenciler, roketin yapısını, tasarım aşamalarını, airodinamik yapısının nasıl olduğunu, basınç kavramını, farklı disiplinleri bir araya getirerek çalışma yapmayı öğreniyorlar. Projemizi, robotik yazılım, cep telefonundan kontrol edebilme düzeneği gibi farklı uygulamalar ekleyerek geliştirmeyi planlıyoruz. Bu projeyi biraz daha geliştirerek yarışmalara katılacağız."

Robot, model uçak ve drone tasarımı ile yenilenebilir enerjiyle ilgili projeler de hazırladıklarına işaret eden Tursun, Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışları ile TEKNOFEST'e katılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Okulun 7. sınıf öğrencisi Muhammed Yeşilli de su roketini öğretmeninin katkılarıyla bir haftada yaptığını, kağıttan kanatlar, ağırlık dengesi, su ve hava basıncı gibi faktörleri eklediğini ifade etti.

