YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı!

Kış mevsimi sadece dinlenme dönemi değil; doğru sebzeler ekildiğinde ilkbaharda erkenden ve bol ürün almanın da anahtarı. Uzmanlar, soğuğa dayanıklı ve kış ekimine uygun sebzeleri sıralayarak baharla birlikte yüksek verim elde edilebileceğini vurguladı. İşte kış aylarında ekilip ilkbaharda yüz güldüren 10 sebze ve özellikleri...

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı!
Sedef Karatay

Kış ayları tarımsal üretimde çoğu zaman durgunluk dönemi olarak görülse de, doğru sebzelerin ekilmesiyle ilkbaharda erken ve bol hasat yapmak mümkün oluyor.

Uzmanlar, soğuğa dayanıklı ve kış ekimine uygun sebzeleri açıklayarak üreticilere ve hobi bahçıvanlarına önemli önerilerde bulundu. Bu sebzeler, hem verimi artırıyor hem de lezzetli ürünlerin erken dönemde sofralara gelmesini sağlıyor.

1. TAZE HAVUÇ

Kış aylarında ekilen havuç, toprak altında yavaş yavaş gelişerek ilkbaharda daha aromatik bir tat kazanıyor. Serin iklim, havucun sertleşmeden büyümesini sağlıyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 1

2. MARUL VE YEŞİL SALATALAR

Marul, roka ve tere gibi yeşil salatalar soğuk havalara oldukça dayanıklı. Kışın ekilen fideler, ilkbaharda kısa sürede hasada geliyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 2

3. YENİ PATATES

Kış sonuna doğru ekilen patatesler, ilkbaharda erken hasat imkânı sunuyor. Bu yöntemle elde edilen yeni patatesler daha ince kabuklu ve lezzetli oluyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 3

4. BEZELYE

Soğuğa dayanıklı yapısıyla kış ekimine uygun olan bezelye, ilkbaharda hızlı gelişim gösteriyor. Erken ekim sayesinde daha tatlı ve iri taneler elde ediliyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 4

5. YENİ ŞALGAM

Soğuk iklimi seven şalgam, kış ekimiyle ilkbaharda daha sulu ve lezzetli oluyor. Bu sayede hem sofralık hem de turşuluk olarak tercih ediliyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 5

6. YEŞİL FASULYE

Bazı dayanıklı çeşitleri kış sonu ekimine uygun olan yeşil fasulye, ilkbaharda erken ürün veriyor. Ilıklaşan havayla birlikte hızlı gelişim gösteriyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 6

7. TAZE SOĞAN

Kış aylarında toprakla buluşan taze soğan, ilkbaharda hızlı sürgün veriyor. Erken hasat sayesinde mutfaklarda tazeliğiyle öne çıkıyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 7

8. BEBEK ISPANAK

Soğuk hava, ıspanağın yaprak kalitesini artırıyor. Kış ekimi yapılan bebek ıspanak, ilkbaharda yumuşak dokulu ve besin değeri yüksek oluyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 8

9. BAKLA

Bakla, kış ekiminin en klasik sebzelerinden biri. Soğukta köklenen bakla, ilkbaharda güçlü bitki yapısıyla bol ve kaliteli ürün sağlıyor.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 9

10. TAZE PANCAR

Kışın ekilen pancar, ilkbaharda daha dengeli büyüyerek hem kök hem de yaprak açısından verimli sonuç veriyor. Özellikle taze tüketim için ideal.

Kış ayında sebze ekilir mi? Soğuğa dayanıklı 10 sebze açıklandı! 10

UZMANLARDAN UYARI

Kış ekimi yapılırken bölgenin iklim koşulları, don riski ve toprak yapısı mutlaka dikkate alınmalı. Doğru zamanda ve uygun yöntemle yapılan ekimler, ilkbaharda bereketli bir hasadın önünü açabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehirleyen gıdalar belli oldu! Ünlü kalp cerrahı açıkladıZehirleyen gıdalar belli oldu! Ünlü kalp cerrahı açıkladı
Kanser riskini artıran gıdalar ve pişirme yöntemleri!Kanser riskini artıran gıdalar ve pişirme yöntemleri!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi İlkbahar kış Sebze hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.