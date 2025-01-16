Kış aylarında soğuk havalarda deneyebileceğiniz 10 iç ısıtan tarif

Kış lezzetleri ayrı güzel olur! Buz gibi havalarda içinizi ısıtacak ve lezzeti ile sizi kendine aşık edecek birbirinden güzel tarifleri derledik. Keşfetmeye hazırsanız başlıyoruz!
1. Balkabaklı Kek
Malzemeler:
2 su bardağı rendelenmiş balkabağı
2 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket kabartma tozu
Yapılışı:
- Tüm malzemeleri karıştırıp kek hamurunu hazırlayın.
- Yağlanmış kek kalıbına dökün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35-40 dakika pişirin.
2. Butter Chicken
Malzemeler:
500 g tavuk göğsü
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı zencefil
1 yemek kaşığı garam masala baharatı
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
Tuz
Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 büyük soğan
3 domates
1 çay bardağı krema
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı garam masala
1 tatlı kaşığı şeker
Yapılışı:
- Tavukları yoğurt, sarımsak, zencefil, garam masala, kırmızı biber ve tuz karışımında en az 1 saat marine edin.
- Marine edilmiş tavukları tavada mühürleyin ve bir kenara alın.
- Tencerede tereyağını eritip doğranmış soğanları kavurun. Domates rendesi, salça, garam masala ve şekeri ekleyin. Orta ateşte 10 dakika pişirin.
- Tavukları sosun içine ekleyip karıştırın. Kremayı ekleyin ve 10 dakika daha pişirin.
- Sıcak olarak pilav veya naan ekmeği ile servis edin.
3. Dakgangjeong
Malzemeler:
500 g kemiksiz tavuk göğsü veya but
1 çay bardağı mısır nişastası
1 çay bardağı un
1 yumurta
Tuz ve karabiber
Kızartmak için sıvı yağ
Sos için:
2 yemek kaşığı soya sosu
2 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı pirinç sirkesi
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı zencefil
1 yemek kaşığı gochujang (Kore biber ezmesi) veya acı biber salçası
Susam tohumu ve ince dilimlenmiş yeşil soğan
Yapılışı:
- Tavukları küçük parçalara doğrayın. Tuz ve karabiber ile harmanlayın.
- Un, nişasta ve yumurtayı bir kapta karıştırın. Tavukları bu karışıma bulayın.
- Sıvı yağı derin bir tavada ısıtın ve tavukları altın rengi olana kadar kızartın. Fazla yağı almak için havlu kağıt üzerine alın.
- Küçük bir tencerede soya sosu, bal, pirinç sirkesi, sarımsak, zencefil ve gochujang'ı karıştırarak orta ateşte kaynatın. Sos koyulaşmaya başladığında ocaktan alın.
- Tavukları sosun içine atın ve her parçanın eşit şekilde soslanmasını sağlayın.
- Üzerine susam tohumu ve ince dilimlenmiş yeşil soğan serperek sıcak servis edin.
4. Zencefilli Balkabağı
Malzemeler:
500 g balkabağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
Bal ve tarçın
Yapılışı:
- Balkabaklarını küp şeklinde doğrayın, zeytinyağı ve zencefille harmanlayın.
- 200°C’de fırında 20 dakika pişirin. Üzerine bal ve tarçın ekleyip servis edin.
5. Meksika Usulü Nachos
Malzemeler:
1 paket tortilla cipsi
1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri
1 su bardağı haşlanmış mısır
1 avokado
Jalapeno biberi
Yapılışı:
- Tortilla cipsini fırın tepsisine yayın.
- Üzerine peynir, mısır ve jalapeno ekleyin.
- 180°C’de peynir eriyene kadar pişirin. Yanında avokado ezmesiyle servis edin.
6. Mantarlı Tavuk Graten
Malzemeler:
500 g tavuk göğsü
200 g mantar
1 su bardağı krema
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Tavukları haşlayıp didikleyin.
- Mantarları doğrayıp soteleyin.
- Tavuk, mantar ve kremayı karıştırın, baharatlayın.
- Karışımı fırın kabına koyup kaşar peyniri serpin.
- 180°C’de peynir eriyip kızarana kadar pişirin.
7. Baharatlı Karnabahar Kanatları
Malzemeler:
1 orta boy karnabahar
1 su bardağı un
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Tuz, karabiber
Sos için: 4 yemek kaşığı acı sos, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı tereyağı veya vegan margarin
Yapılışı:
- Karnabaharı küçük parçalara ayırın.
- Un, su, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, tuz ve karabiberi karıştırarak bir sos hazırlayın.
- Karnabaharları bu karışıma bulayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 200°C’de 20 dakika pişirin.
- Sos için tereyağını eritin ve acı sos ile balı karıştırın. Karnabaharları bu sosa bulayıp 10 dakika daha fırında pişirin.
- Yanında ranch sos veya yoğurtlu dip sosla servis edin.
8. Tamagoyaki Sando
Malzemeler:
4 dilim beyaz tost ekmeği
4 büyük yumurta
1 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
Mayonez
Yapılışı:
- Yumurtaları süt, soya sosu ve şekerle çırpın.
- Tereyağını tavada eritip karışımı dökün. İnce bir omlet yapar gibi kat kat çevirerek pişirin.
- Ekmeklerin bir tarafına mayonez sürün, omleti ekmeklerin arasına yerleştirip bastırın.
- Üçgen şeklinde keserek servis edin.
9. Endonezya Usulü Nasi Goreng
Malzemeler:
2 su bardağı haşlanmış pirinç
2 diş sarımsak
1 soğan
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı sambal oelek
1 yumurta
1 adet tavuk göğsü veya karides
Yapılışı:
- Tavada soğan ve sarımsağı kavurun. Tavuk veya karides ekleyin ve pişirin.
- Haşlanmış pirinci tavaya ekleyin. Soya sosu ve sambal oelek ile lezzetlendirin.
- Üzerine yağda pişirilmiş bir yumurta koyarak servis edin.
10. Fırında Çikolatalı Fransız Tostu
Malzemeler:
8 dilim tost ekmeği
3 yumurta
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı vanilin
1 su bardağı doğranmış çikolata veya damla çikolata
Pudra şekeri
Yapılışı:
- Tost ekmeklerini üçgen şeklinde kesin ve fırın kabına dizin.
- Yumurtaları süt, şeker ve vanilinle çırpın. Karışımı ekmeklerin üzerine dökün.
- Aralarına çikolata serpiştirip 180°C’de 20 dakika pişirin.
- Pudra şekeri serperek sıcak servis edin.