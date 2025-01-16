Kış aylarında soğuk havalarda deneyebileceğiniz 10 iç ısıtan tarif

Kış lezzetleri ayrı güzel olur! Buz gibi havalarda içinizi ısıtacak ve lezzeti ile sizi kendine aşık edecek birbirinden güzel tarifleri derledik. Keşfetmeye hazırsanız başlıyoruz!

1. Balkabaklı Kek

Malzemeler:

2 su bardağı rendelenmiş balkabağı

2 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp kek hamurunu hazırlayın. Yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35-40 dakika pişirin.

2. Butter Chicken

Malzemeler:

500 g tavuk göğsü

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı garam masala baharatı

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Tuz

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 büyük soğan

3 domates

1 çay bardağı krema

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı garam masala

1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı:

Tavukları yoğurt, sarımsak, zencefil, garam masala, kırmızı biber ve tuz karışımında en az 1 saat marine edin. Marine edilmiş tavukları tavada mühürleyin ve bir kenara alın. Tencerede tereyağını eritip doğranmış soğanları kavurun. Domates rendesi, salça, garam masala ve şekeri ekleyin. Orta ateşte 10 dakika pişirin. Tavukları sosun içine ekleyip karıştırın. Kremayı ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak pilav veya naan ekmeği ile servis edin.

3. Dakgangjeong

Malzemeler:

500 g kemiksiz tavuk göğsü veya but

1 çay bardağı mısır nişastası

1 çay bardağı un

1 yumurta

Tuz ve karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Sos için:

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı gochujang (Kore biber ezmesi) veya acı biber salçası

Susam tohumu ve ince dilimlenmiş yeşil soğan

Yapılışı:

Tavukları küçük parçalara doğrayın. Tuz ve karabiber ile harmanlayın. Un, nişasta ve yumurtayı bir kapta karıştırın. Tavukları bu karışıma bulayın. Sıvı yağı derin bir tavada ısıtın ve tavukları altın rengi olana kadar kızartın. Fazla yağı almak için havlu kağıt üzerine alın. Küçük bir tencerede soya sosu, bal, pirinç sirkesi, sarımsak, zencefil ve gochujang'ı karıştırarak orta ateşte kaynatın. Sos koyulaşmaya başladığında ocaktan alın. Tavukları sosun içine atın ve her parçanın eşit şekilde soslanmasını sağlayın. Üzerine susam tohumu ve ince dilimlenmiş yeşil soğan serperek sıcak servis edin.

4. Zencefilli Balkabağı

Malzemeler:

500 g balkabağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

Bal ve tarçın

Yapılışı:

Balkabaklarını küp şeklinde doğrayın, zeytinyağı ve zencefille harmanlayın. 200°C’de fırında 20 dakika pişirin. Üzerine bal ve tarçın ekleyip servis edin.

5. Meksika Usulü Nachos

Malzemeler:

1 paket tortilla cipsi

1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 avokado

Jalapeno biberi

Yapılışı:

Tortilla cipsini fırın tepsisine yayın. Üzerine peynir, mısır ve jalapeno ekleyin. 180°C’de peynir eriyene kadar pişirin. Yanında avokado ezmesiyle servis edin.

6. Mantarlı Tavuk Graten

Malzemeler:

500 g tavuk göğsü

200 g mantar

1 su bardağı krema

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Tavukları haşlayıp didikleyin. Mantarları doğrayıp soteleyin. Tavuk, mantar ve kremayı karıştırın, baharatlayın. Karışımı fırın kabına koyup kaşar peyniri serpin. 180°C’de peynir eriyip kızarana kadar pişirin.

7. Baharatlı Karnabahar Kanatları

Malzemeler:

1 orta boy karnabahar

1 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz, karabiber

Sos için: 4 yemek kaşığı acı sos, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı tereyağı veya vegan margarin

Yapılışı:

Karnabaharı küçük parçalara ayırın. Un, su, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, tuz ve karabiberi karıştırarak bir sos hazırlayın. Karnabaharları bu karışıma bulayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 200°C’de 20 dakika pişirin. Sos için tereyağını eritin ve acı sos ile balı karıştırın. Karnabaharları bu sosa bulayıp 10 dakika daha fırında pişirin. Yanında ranch sos veya yoğurtlu dip sosla servis edin.

8. Tamagoyaki Sando

Malzemeler:

4 dilim beyaz tost ekmeği

4 büyük yumurta

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Mayonez

Yapılışı:

Yumurtaları süt, soya sosu ve şekerle çırpın. Tereyağını tavada eritip karışımı dökün. İnce bir omlet yapar gibi kat kat çevirerek pişirin. Ekmeklerin bir tarafına mayonez sürün, omleti ekmeklerin arasına yerleştirip bastırın. Üçgen şeklinde keserek servis edin.

9. Endonezya Usulü Nasi Goreng

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış pirinç

2 diş sarımsak

1 soğan

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı sambal oelek

1 yumurta

1 adet tavuk göğsü veya karides

Yapılışı:

Tavada soğan ve sarımsağı kavurun. Tavuk veya karides ekleyin ve pişirin. Haşlanmış pirinci tavaya ekleyin. Soya sosu ve sambal oelek ile lezzetlendirin. Üzerine yağda pişirilmiş bir yumurta koyarak servis edin.

10. Fırında Çikolatalı Fransız Tostu

Malzemeler:

8 dilim tost ekmeği

3 yumurta

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı vanilin

1 su bardağı doğranmış çikolata veya damla çikolata

Pudra şekeri

Yapılışı: