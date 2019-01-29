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Kış aylarının vazgeçilmezi salep

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bu lezzet içinizi ısıtacak içeceklerin başında geliyor!

Kış aylarının vazgeçilmezi salep

Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan ve geleneksel damak tadına hitap eden salep, vücut sıcaklığını artırması, hoş kokusu ve hastalıklara şifa olma özelliğiyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte, sıcak içecekler daha fazla tüketilmeye başlanıyor.

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Havaların soğumasıyla birlikte, sıcak içecekler daha fazla tüketilmeye başlanıyor. Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan salep bu listenin başında geliyor.

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Yumuşatıcı etkisi ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara iyi gelmesi sebebiyle yoğun talep görüyor. Salep bitkisi, çam çiçeği, salep orkidesi veya sadece orkide gibi isimlerle bilinen bitkinin toz haline gelmesi ile hazırlanan salep süt ile pişiriliyor.

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saymakla bitmeyen salep, üzerine ekilen toz tarçınla içilmeye hazır hale geliyor.


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