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Kış boyunca yiyeceksiniz! Tam kıvamında salça yapmak için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev yapımı domates salçası, marketten satın aldıklarınızdan çok daha farklı, sağlıklı ve çok daha lezzetli. Yapması biraz zahmetli olsa da domates salçasının tadına baktığınızda tüm çabalarınıza değdiğini anlayacaksınız.

Kış boyunca yiyeceksiniz! Tam kıvamında salça yapmak için...

Yemeklerin vazgeçilmez tadı salça tarifiyle karşınızdayız. Gelin çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedireceğiniz salça yapımına başlayalım.

  • 30 kilo domates
  • 300 gram kaya tuzu
  • 1,5 çay bardağı zeytinyağı

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  • İlk olarak domateslerin saplarını ayıklayın.
  • Ardından domatesleri iri iri doğrayın ve yarısının üzerine kaya tuzu dökün. Domatesleri büyük kazanın içine alın ve bu şekilde 4 gün bekleyin. Domatesler bu 4 gün boyunca kıvam alacaklardır.
  • Sonrasında domatesleri geniş bir süzgeçten geçirip süzün.
  • Süzdüğünüz domatesleri bir tülbent yardımıyla tekrar süzün ve kalan suyu bir tepsiye aktarın. Somates suyuna zeytinyağını ilave edin ve karıştırın.
  • Hazırladığınız karışımı 100 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 2 saat 20 dakikalık aralıklarla pişirin.
  • Pişen salçayı cam kavanoza koyup saklayabilirsiniz.
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