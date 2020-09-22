Kış boyunca yiyeceksiniz! Tam kıvamında salça yapmak için...

Yemeklerin vazgeçilmez tadı salça tarifiyle karşınızdayız. Gelin çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedireceğiniz salça yapımına başlayalım.
- 30 kilo domates
- 300 gram kaya tuzu
- 1,5 çay bardağı zeytinyağı
- İlk olarak domateslerin saplarını ayıklayın.
- Ardından domatesleri iri iri doğrayın ve yarısının üzerine kaya tuzu dökün. Domatesleri büyük kazanın içine alın ve bu şekilde 4 gün bekleyin. Domatesler bu 4 gün boyunca kıvam alacaklardır.
- Sonrasında domatesleri geniş bir süzgeçten geçirip süzün.
- Süzdüğünüz domatesleri bir tülbent yardımıyla tekrar süzün ve kalan suyu bir tepsiye aktarın. Somates suyuna zeytinyağını ilave edin ve karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı 100 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 2 saat 20 dakikalık aralıklarla pişirin.
- Pişen salçayı cam kavanoza koyup saklayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum