Kış döneminde Avrupa'da hangi ülkeler tercih edilir?

Kış tatilini en güzel geçireceğiniz yerler arasında bulunan Avrupa'da birbirinden farklı seçeneklere göre tercih yapabilirsiniz. Kültürel ağırlıklı seyahatler yapabileceğiniz gibi kış sporları ve kayak turizmiyle ön plana çıkan ülkeleri de tercih edebilirsiniz. Peki en güzel kış tatili için hangi Avrupa ülkelerini ziyaret etmeniz gerekir?
Kış turizmini bir kaç farklı şekilde değerlendirmenin mümkün olabileceğini söyleyen Tolga Tekin, kültürel ağırlıklı seyahatler ya da kış sporları ve kayak turizmine meraklı olan tatil sevenler gibi Coğrafi keşifler yapmak isteyen tatilciler de olabileceğine dikkat çekti.
Kayak tutkunları için son bir kaç senedir çok tercih edilen ülkelerin Bulgaristan, Romanya, İtalya, Avusturya ve Fransa olduğunu söyleyen Tekin, kültür turları içerisinde, hava şartları el verdiği müddetçe Orta Avrupa, Balkanlar, İtalya ve İspanya'nın tercih edilebileceğini söyledi.
İşte kış tatilinizin sonlanmasını istemeyeceğiniz Avrupa ülkelerinden bazıları:
İtalya: Avrupa tutkunlarının ilk görmek istediği ülkeler arasındadır İtalya. Uygun fiyatlı bir tatil imkanının yanı sıra kültür turizmine doymak isteyenlerin keyifli zaman geçireceği İtalya'da kayak merkezlerine gidebilir, festivallere katılma imkanı da yakalayabilirsiniz. Venedik Karnavalı'na gidebileceğiniz ülkede, Alpler' yakın kentlerde hem kayak yapabilir hem muhteşem manzaralar eşliğinde doğaya doyabilirsiniz.
Fransa: Avrupa'da yazlar kadar güzel ve etkileyici olan bir ülke de Fransa. Modanın, mimarinin, müzelerin keyfini çıkaracağınız Fransa'da kafelerde leziz yiyeceklerin tadını çıkarabilir, akşamları Seine Nehri kenarında keyifli vakit geçirebilir, geceleri düzenlenen sayısız etkinliklere katılabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kar görmeyi arzu ediyorsanız Fransız Alpler ve Preneler'de geçireceğiniz zamanın bitmemesini temenni edebilirsiniz. Ocak ve Şubat aylarında kış sporlarının tadını çıkarabileceğiniz ülkede buz tırmanışı, buz tutuşu, köpek kızağı, kros kayağı, snowboard gibi birbirinden keyifli etkinliklere katılabilirsiniz. Ayrıca 14 Şubat'ta Valentine's Day'e en yakın hafta sonunda düzenlenen Öpücük Festivali'ne de katılabilirsiniz.
İspanya: Genelde yaz aylarında rağbet gören İspanya, kış mevsiminde de ziyaretçileriie birbirinden güzel kayak merkezleri ile karşılıyor. Kayak severlerin ve kış sporlarıyla ilgilenenlerin büyük keyif alacağı kayak merkezlerinde kara ve doğaya doyacaksınız.
Avusturya: Avusturya, Alpleri ile kış turizminin en çok tercih edilen ülkeleri arasında yer alıyor. Fiyatların komşu ülkelere göre daha düşük kaldığı ülke, kayak ve snowboard tutkunları için muhteşem bir atmosfer sunuyor. Romantik günler geçirebileceğiniz Avusturya'nın kış köylerinde adrenalin arayanlar da tadına doyamayacağı bir tatil yaşıyor.
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