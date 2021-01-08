Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kış döneminde Avrupa'da hangi ülkeler tercih edilir?

Kış döneminde Avrupa'da hangi ülkeler tercih edilir?

Betül Songur Betül Songur 08.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış tatilinde nereye gidilir diye düşünenlerdenseniz dünyanın en popüler seyahat destinasyonlarının bir arada toplandığı Avrupa'ya yönelmek sizi fazlaca tatmin edebilir. Kültürün, eğlencenin ve kar manzaralarının tadını çıkaracağınız Avrupa'da kış tatilini en iyi şekilde geçirmek için hangi ülkeleri tercih etmelisiniz? İşte bu sorunun yanıtı...

Kış tatilini en güzel geçireceğiniz yerler arasında bulunan Avrupa'da birbirinden farklı seçeneklere göre tercih yapabilirsiniz. Kültürel ağırlıklı seyahatler yapabileceğiniz gibi kış sporları ve kayak turizmiyle ön plana çıkan ülkeleri de tercih edebilirsiniz. Peki en güzel kış tatili için hangi Avrupa ülkelerini ziyaret etmeniz gerekir?

Kış turizmini bir kaç farklı şekilde değerlendirmenin mümkün olabileceğini söyleyen Tolga Tekin, kültürel ağırlıklı seyahatler ya da kış sporları ve kayak turizmine meraklı olan tatil sevenler gibi Coğrafi keşifler yapmak isteyen tatilciler de olabileceğine dikkat çekti.

HEM KIŞ SPORLARINA HEM KÜLTÜRE DOYACAKSINIZ

Kayak tutkunları için son bir kaç senedir çok tercih edilen ülkelerin Bulgaristan, Romanya, İtalya, Avusturya ve Fransa olduğunu söyleyen Tekin, kültür turları içerisinde, hava şartları el verdiği müddetçe Orta Avrupa, Balkanlar, İtalya ve İspanya'nın tercih edilebileceğini söyledi.

İşte kış tatilinizin sonlanmasını istemeyeceğiniz Avrupa ülkelerinden bazıları:

İtalya: Avrupa tutkunlarının ilk görmek istediği ülkeler arasındadır İtalya. Uygun fiyatlı bir tatil imkanının yanı sıra kültür turizmine doymak isteyenlerin keyifli zaman geçireceği İtalya'da kayak merkezlerine gidebilir, festivallere katılma imkanı da yakalayabilirsiniz. Venedik Karnavalı'na gidebileceğiniz ülkede, Alpler' yakın kentlerde hem kayak yapabilir hem muhteşem manzaralar eşliğinde doğaya doyabilirsiniz.

Fransa: Avrupa'da yazlar kadar güzel ve etkileyici olan bir ülke de Fransa. Modanın, mimarinin, müzelerin keyfini çıkaracağınız Fransa'da kafelerde leziz yiyeceklerin tadını çıkarabilir, akşamları Seine Nehri kenarında keyifli vakit geçirebilir, geceleri düzenlenen sayısız etkinliklere katılabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kar görmeyi arzu ediyorsanız Fransız Alpler ve Preneler'de geçireceğiniz zamanın bitmemesini temenni edebilirsiniz. Ocak ve Şubat aylarında kış sporlarının tadını çıkarabileceğiniz ülkede buz tırmanışı, buz tutuşu, köpek kızağı, kros kayağı, snowboard gibi birbirinden keyifli etkinliklere katılabilirsiniz. Ayrıca 14 Şubat'ta Valentine's Day'e en yakın hafta sonunda düzenlenen Öpücük Festivali'ne de katılabilirsiniz.

İspanya: Genelde yaz aylarında rağbet gören İspanya, kış mevsiminde de ziyaretçileriie birbirinden güzel kayak merkezleri ile karşılıyor. Kayak severlerin ve kış sporlarıyla ilgilenenlerin büyük keyif alacağı kayak merkezlerinde kara ve doğaya doyacaksınız.

Avusturya: Avusturya, Alpleri ile kış turizminin en çok tercih edilen ülkeleri arasında yer alıyor. Fiyatların komşu ülkelere göre daha düşük kaldığı ülke, kayak ve snowboard tutkunları için muhteşem bir atmosfer sunuyor. Romantik günler geçirebileceğiniz Avusturya'nın kış köylerinde adrenalin arayanlar da tadına doyamayacağı bir tatil yaşıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Bu vize Avrupa'nın kapılarını açıyor! İşte geçerli ülkelerBu vize Avrupa'nın kapılarını açıyor! İşte geçerli ülkeler
Karadeniz'in saklı güzelliği: Borçka KaragölKaradeniz'in saklı güzelliği: Borçka Karagöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi şaşırttı!

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi şaşırttı!

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Girlevik Şelalesi nerede? Girlevik Şelalesi'ne nasıl gidilir? Girlevik Şelalesi Erzincan

Burayı görmeden dönmüyorlar

Şengen vizesi hangi ülkelerde geçerlidir?

Bu vize Avrupa'nın kapılarını açıyor! İşte geçerli ülkeler

Vatikan: Dünyanın en küçük ülkesi

Dünyanın en küçük ülkesi ve ilginç özellikleri

Kimlikle gidilen ülkeler 2021 - 5 güzel ülke, sayısız şehir

Pasaport, vize derdi yok!

Vizesiz Balkan ülkeleri listesi 2021

Vizesiz gidebileceğiniz Balkan ülkeleri

Gizlikent Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Gizlikent Şelalesi hakkında bilgi

Doğal duş keyfi: Gizlikent Şelalesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.