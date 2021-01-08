Kış döneminde Avrupa'da hangi ülkeler tercih edilir?

Kış tatilini en güzel geçireceğiniz yerler arasında bulunan Avrupa'da birbirinden farklı seçeneklere göre tercih yapabilirsiniz. Kültürel ağırlıklı seyahatler yapabileceğiniz gibi kış sporları ve kayak turizmiyle ön plana çıkan ülkeleri de tercih edebilirsiniz. Peki en güzel kış tatili için hangi Avrupa ülkelerini ziyaret etmeniz gerekir?

Kış turizmini bir kaç farklı şekilde değerlendirmenin mümkün olabileceğini söyleyen Tolga Tekin, kültürel ağırlıklı seyahatler ya da kış sporları ve kayak turizmine meraklı olan tatil sevenler gibi Coğrafi keşifler yapmak isteyen tatilciler de olabileceğine dikkat çekti.

HEM KIŞ SPORLARINA HEM KÜLTÜRE DOYACAKSINIZ

Kayak tutkunları için son bir kaç senedir çok tercih edilen ülkelerin Bulgaristan, Romanya, İtalya, Avusturya ve Fransa olduğunu söyleyen Tekin, kültür turları içerisinde, hava şartları el verdiği müddetçe Orta Avrupa, Balkanlar, İtalya ve İspanya'nın tercih edilebileceğini söyledi.

İşte kış tatilinizin sonlanmasını istemeyeceğiniz Avrupa ülkelerinden bazıları:

İtalya: Avrupa tutkunlarının ilk görmek istediği ülkeler arasındadır İtalya. Uygun fiyatlı bir tatil imkanının yanı sıra kültür turizmine doymak isteyenlerin keyifli zaman geçireceği İtalya'da kayak merkezlerine gidebilir, festivallere katılma imkanı da yakalayabilirsiniz. Venedik Karnavalı'na gidebileceğiniz ülkede, Alpler' yakın kentlerde hem kayak yapabilir hem muhteşem manzaralar eşliğinde doğaya doyabilirsiniz.