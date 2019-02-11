Kış hamileleri nelere dikkat etmeli?

BULUNDUĞUNUZ ORTAMIN HAVASINI TEMİZ TUTUN Kış mevsiminde evinizin kapalı kalması nedeni ile doğal gaz, toz, tütün ürünlerine bağlı oluşacak hava kirliliği hamilelerin sağlıklarını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle düzenli olarak her gün evi havalandırmak gerekir. Temiz havanın içeri, kirli havanın dışarı çıkması, sizin ve bebeğiniz için gereklidir. Yine evlerde kaloriferin kuruttuğu havanın nemlendirilmesi için tedbirler alınması faydalı olacaktır. KAPALI MEKANLARDA FAZLA KALMAYIN Gribal enfeksiyonların arttığı kış aylarında, havalandırması yetersiz kapalı alanlar ve kalabalık ortamlardan (Alışveriş merkezi gibi) uzak durun. Ayrıca sigara içilen açık veya kapalı ortamlarda kesinlikle bulunmayın. YAKIN TEMASTAN UZAK DURUN Kış aylarında grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bulaşıcı hastalıklarda artış olur. Bunun için anne adayları tokalaşmak, sarılmak ve öpüşmekten mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Tokalaşmanın bir zarar vermeyeceği düşünülmemelidir. Eller mümkün olduğunca sık ve bol su ile yıkanmalıdır.

PAMUKLU, HAVA GEÇİRME ÖZELLİĞİ OLAN KIYAFETLERİ TERCİH EDİN Soğuk hava nedeni ile sentetik, hava geçirmeyen ve terleten kıyafetler mantar gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Anne adayları tek parça kalın kıyafetler yerine, kat kat pamuklu ve yumuşak yünlü giysiler tercih etmelidirler. Böylece gerektiğinde tek tek çıkarabilme avantajı olacaktır. Özellikle hava geçirme özelliği olan giysileri tercih ederek terlemeden kaçınmak gerekir. UYGUN AYAKKABI SEÇİMİNİ UNUTMAYIN Kar ve buzda kayıp-düşme riski unutulmamalı ve zeminle uygun ayakkabı seçimi yapılmalıdır. Duruşu destekleyen, alçak topuklu, rahat ve kaymayı engelleyen tırtıklı tabana sahip ayakkabıları tercih etmek gerekir. Ayakların sıcak olmasını sağlamak için pamuklu ve yünlü çoraplar giyilmesi gerekliliği unutulmamalıdır. GRİP AŞINIZI YAPTIRIN Kış aylarında grip salgınlarından korunmak için, mutlaka grip aşınızı yaptırın. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki grip aşısının gebelikte yapılmasının, bebeğe hiçbir zararı yoktur. Aksine gebelik bağışıklık sisteminin düşük olduğu bir dönem olduğu için aşılanmakta mutlak fayda vardır.