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Kış hamileleri nelere dikkat etmeli?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 11.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Kış mevsimindeki soğuk ve grip salgınları herkesi etkilese de en çok hamileler durumdan muzdarip olur. Anne adaylarının virüs kapmaması ve sağlıklı hamilelik geçirmesi bebek için büyük önem taşmaktadır. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç kış hamilelerine önerilerde bulundu.

Kış hamileleri nelere dikkat etmeli?

BULUNDUĞUNUZ ORTAMIN HAVASINI TEMİZ TUTUN

Kış mevsiminde evinizin kapalı kalması nedeni ile doğal gaz, toz, tütün ürünlerine bağlı oluşacak hava kirliliği hamilelerin sağlıklarını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle düzenli olarak her gün evi havalandırmak gerekir. Temiz havanın içeri, kirli havanın dışarı çıkması, sizin ve bebeğiniz için gereklidir. Yine evlerde kaloriferin kuruttuğu havanın nemlendirilmesi için tedbirler alınması faydalı olacaktır.

KAPALI MEKANLARDA FAZLA KALMAYIN

Gribal enfeksiyonların arttığı kış aylarında, havalandırması yetersiz kapalı alanlar ve kalabalık ortamlardan (Alışveriş merkezi gibi) uzak durun. Ayrıca sigara içilen açık veya kapalı ortamlarda kesinlikle bulunmayın.

YAKIN TEMASTAN UZAK DURUN

Kış aylarında grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bulaşıcı hastalıklarda artış olur. Bunun için anne adayları tokalaşmak, sarılmak ve öpüşmekten mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Tokalaşmanın bir zarar vermeyeceği düşünülmemelidir. Eller mümkün olduğunca sık ve bol su ile yıkanmalıdır.

PAMUKLU, HAVA GEÇİRME ÖZELLİĞİ OLAN KIYAFETLERİ TERCİH EDİN

Soğuk hava nedeni ile sentetik, hava geçirmeyen ve terleten kıyafetler mantar gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Anne adayları tek parça kalın kıyafetler yerine, kat kat pamuklu ve yumuşak yünlü giysiler tercih etmelidirler. Böylece gerektiğinde tek tek çıkarabilme avantajı olacaktır. Özellikle hava geçirme özelliği olan giysileri tercih ederek terlemeden kaçınmak gerekir.

UYGUN AYAKKABI SEÇİMİNİ UNUTMAYIN

Kar ve buzda kayıp-düşme riski unutulmamalı ve zeminle uygun ayakkabı seçimi yapılmalıdır. Duruşu destekleyen, alçak topuklu, rahat ve kaymayı engelleyen tırtıklı tabana sahip ayakkabıları tercih etmek gerekir. Ayakların sıcak olmasını sağlamak için pamuklu ve yünlü çoraplar giyilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.

GRİP AŞINIZI YAPTIRIN

Kış aylarında grip salgınlarından korunmak için, mutlaka grip aşınızı yaptırın. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki grip aşısının gebelikte yapılmasının, bebeğe hiçbir zararı yoktur. Aksine gebelik bağışıklık sisteminin düşük olduğu bir dönem olduğu için aşılanmakta mutlak fayda vardır.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Bağışıklık sistemini güçlendirerek, bulaşıcı hastalıklara karşı savunmayı artıracak; mandalina, portakal, kivi, limon, domates, avokado (C vitamininden zengin) gibi gıdaları bolca tüketmeyi unutmayın. D vitamini ve kalsiyum ihtiyacının özellikle kışın arttığını unutmayın. Gebelik süresince kalsiyum anneden bebeğe geçtiği için, anne adayının kalsiyum ihtiyacı 2 katına çıkar. Bunun için balık yönünden zengin olan kış mevsiminde hem kalsiyum hem de D vitamini açısından bolca balık tüketin. Balıklar doğal D vitamini içerir. Gebelik döneminde tüketilebilecek en önemli deniz ürünleri; hamsi, uskumru, istavrit, palamut gibi yüzeyde yaşayan balıklardır. Fazla miktar da ağır metal içeren midye, kılıçbalığı gibi derin su ürünlerinden uzak durulmalıdır.

YETERLİ SIVI ALMAYI UNUTMAYIN

Kış mevsiminde susama hissi pek olmayacağı için; vücut suyunu dengede tutabilmek için günde 2 litre sıvı almayı unutmayın. Sıvı alımını süt, taze sıkılmış meyve suları ve şekersiz komposto ile desteklemek uygun olacaktır.

AÇIK HAVADA SPOR YAPMAYI UNUTMATIN

Havanın soğuması ile sürekli evin içinde kalmak kilo artışı, depresyon ve dolaşım problemlerine yol açabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı her gün 1 saat açık havada yürüyüş yapmak hem bedensel hem de psikolojik olarak anne adaylarına çok iyi gelecektir.

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