Kış hazırlıklarına başlıyoruz: Şimdiden yapıp dolaba atacağız 4 kışlık tarif

Dondurucu soğuklarda bile misler gibi domates yemek için bu kışlık tarifleri öğrenmeye ihtiyacınız var. Elbette tazesinin yerini tutmaz ama en azından yaz sebzeleriyle özlem giderebiliriz değil mi?

YEŞİL FASULYELİ DOMATES



Genelde domates ve biber hazırlayıp kaldırırız kış için ancak bu sefer bir değişiklik yapalım dedik ve listeye taze fasulye de ekledik. Kışın özlem duyanlar için harika oldu. Tarifin detayları için tıklayın.

KIŞLIK ACI SOS



Kış aylarını ağzının tadıyla geçirmek isteyenler kilerinden kışlık acı sosu eksik etmiyorlar. Kahvaltıların yıldızı kışlık acı sos tarifi için tıklayın.

ÜZÜM SİRKESİ



Mevsimin son üzümleriyle yapacağınız ev yağımı sirke ile dilerseniz salatalarınızı şenlendirin dilerseniz de sadece tedavi amaçla kullanın. İşte en organiğinden sirke yapımı.

ACILI DOMATES SOS



Kış yemeklerinize hem lezzet hem de renk katmak istiyorsanız ilk sıraya bu tarifi yazın! Acılı domates sos tarifinin detayları için tıklayın.



