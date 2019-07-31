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Kış hazırlıklarına başlıyoruz: Şimdiden yapıp dolaba atacağız 4 kışlık tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 31.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kısa bir süre sonra yaz meyve ve sebzeleriyle vedalaşmaya başlayacağız. Bu yüzden şimdiden kışa yatırım yapalım istedik.

Kış hazırlıklarına başlıyoruz: Şimdiden yapıp dolaba atacağız 4 kışlık tarif

Dondurucu soğuklarda bile misler gibi domates yemek için bu kışlık tarifleri öğrenmeye ihtiyacınız var. Elbette tazesinin yerini tutmaz ama en azından yaz sebzeleriyle özlem giderebiliriz değil mi?

YEŞİL FASULYELİ DOMATES
fasulye
Genelde domates ve biber hazırlayıp kaldırırız kış için ancak bu sefer bir değişiklik yapalım dedik ve listeye taze fasulye de ekledik. Kışın özlem duyanlar için harika oldu. Tarifin detayları için tıklayın.

KIŞLIK ACI SOS
acı sos
Kış aylarını ağzının tadıyla geçirmek isteyenler kilerinden kışlık acı sosu eksik etmiyorlar. Kahvaltıların yıldızı kışlık acı sos tarifi için tıklayın.

ÜZÜM SİRKESİ
üüzm sirke
Mevsimin son üzümleriyle yapacağınız ev yağımı sirke ile dilerseniz salatalarınızı şenlendirin dilerseniz de sadece tedavi amaçla kullanın. İşte en organiğinden sirke yapımı.

ACILI DOMATES SOS
ss
Kış yemeklerinize hem lezzet hem de renk katmak istiyorsanız ilk sıraya bu tarifi yazın! Acılı domates sos tarifinin detayları için tıklayın.


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