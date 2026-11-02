Pişirme derdi yok, uzun uzun uğraşmak yok! İşte 5 malzemeli tatlı tarifi

Fudge, özellikle Amerika'da sevilen, yoğun kıvamlı ve yumuşak dokulu bir şekerleme türü olarak biliniyor.
Çikolatalı çeşitleriyle tanınsa da fıstık ezmesiyle hazırlanan versiyonu da oldukça popüler.
Fıstık ezmesinin kendine özgü aroması, tereyağının verdiği kremsi doku ve pudra şekerinin tatlılığı bu tarifte bir araya geliyor. Ortaya, fıstık ezmeli çikolatalı şekerlemelerin iç dolgusunu andıran, ağızda dağılan bir tatlı çıkıyor.
Üstelik bu tarif için şeker termometresi kullanmaya ya da uzun süre ocak başında beklemeye gerek yok. Karışımı hazırladıktan sonra buzdolabında dinlendirmek yeterli oluyor.
Tarifin kıvamını ve lezzetini belirleyen bazı önemli ayrıntılar bulunuyor:
Doğru fıstık ezmesini seçin: Pürüzsüz bir sonuç için yağı ayrışmayan, karıştırma gerektirmeyen ve yoğun kıvamlı kremamsı fıstık ezmesi tercih edin. Doğal, üzerinde yağ biriken fıstık ezmeleri tarifin kıvamını değiştirebilir.
Pudra şekerini mutlaka eleyin: Şeker topakları karışımın içinde erimeyebilir. Bu nedenle eklemeden önce elemek daha pürüzsüz bir sonuç sağlar.
Tereyağını kontrollü eritin: Karışımı yüksek ateşte pişirmek fıstık ezmesinin yanmasına neden olabilir. Orta-kısık ateşte ve sık sık karıştırarak hazırlayın.
Dilimlemeden önce bekletin: Buzdolabından çıkar çıkmaz kesmek parçaların kenarlarının dağılmasına yol açabilir. Oda sıcaklığında birkaç dakika bekletmek daha düzgün dilimler elde etmenizi sağlar.
Tarifi damak zevkinize göre çeşitlendirmek de mümkün. Daha belirgin bir tuzlu tat elde etmek isterseniz karışımdaki tuz miktarını yarım çay kaşığına düşürebilir, buzdolabına kaldırmadan önce üzerine iri taneli deniz tuzu serpebilirsiniz.
Daha kıtır bir doku isteyenler ise kremamsı fıstık ezmesi yerine parçacıklı fıstık ezmesi kullanabilir. Böylece tatlının içinde küçük fıstık parçaları bulunur.
Fıstık ezmeli fudge, önceden hazırlanabilen tatlılar arasında yer alıyor. Servisten yaklaşık bir hafta önce hazırlanıp kesilmeden, üzeri kapalı şekilde buzdolabında bekletilebilir.
Küçük küpler halinde kesildikten sonra ise hava almayan bir saklama poşetinde veya kapalı bir kapta buzdolabında yaklaşık 1 ay muhafaza edilebilir. Dondurucuda saklama süresi ise 3 aya kadar çıkabilir.
Dondurucudan çıkarılan fudge buzdolabında çözdürülebilir ya da daha sert bir kıvamda tüketilebilir.
Yoğun ve tatlı aroması nedeniyle fıstık ezmeli fudge, daha hafif lezzetlerle birlikte servis edilebilir. Özellikle taze meyveler, tatlının yoğunluğunu dengelemek için iyi bir seçenek oluşturuyor.
Sıcak kahve, çikolata sosu ve vanilyalı dondurma da bu tatlıya eşlik edebilecek lezzetler arasında bulunuyor. Ayrıca brownie ve çikolatalı kurabiyelerle birlikte hazırlanan tatlı tabaklarında da servis edilebilir.
Küçük bir öneri: Fudge parçalarını doğrayarak vanilyalı dondurmanın içine ekleyebilir, böylece fıstık ezmesi aromalı farklı bir dondurma lezzeti elde edebilirsiniz.
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