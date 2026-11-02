Pişirme derdi yok, uzun uzun uğraşmak yok! İşte 5 malzemeli tatlı tarifi

Fudge, özellikle Amerika'da sevilen, yoğun kıvamlı ve yumuşak dokulu bir şekerleme türü olarak biliniyor.

Çikolatalı çeşitleriyle tanınsa da fıstık ezmesiyle hazırlanan versiyonu da oldukça popüler.

Fıstık ezmesinin kendine özgü aroması, tereyağının verdiği kremsi doku ve pudra şekerinin tatlılığı bu tarifte bir araya geliyor. Ortaya, fıstık ezmeli çikolatalı şekerlemelerin iç dolgusunu andıran, ağızda dağılan bir tatlı çıkıyor.

Üstelik bu tarif için şeker termometresi kullanmaya ya da uzun süre ocak başında beklemeye gerek yok. Karışımı hazırladıktan sonra buzdolabında dinlendirmek yeterli oluyor.

MALZEMELER 1 su bardağı ve 1/4 su bardağı (yaklaşık 315 gram) kremamsı fıstık ezmesi

225 gram tuzsuz tereyağı

3/4 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

3 su bardağı (yaklaşık 360 gram) pudra şekeri

Ayrıca: Kalıbı yağlamak için az miktarda sıvı yağ veya pişirme spreyi ve kalıbı kaplamak için yağlı kağıt ya da alüminyum folyo gerekiyor.

TARİF 1. Kalıbı hazırlayın: Yaklaşık 20x20 santimetre ölçülerindeki kare bir fırın kabının tabanını ve kenarlarını alüminyum folyo veya yağlı kağıtla kaplayın. Daha sonra yapışmayı önlemek için hafifçe yağlayın.

2. Fıstık ezmesi ve tereyağını eritin: Geniş bir tencereye fıstık ezmesini, tereyağını ve tuzu alın. Orta-kısık ateşte, tereyağı tamamen eriyip karışım pürüzsüz bir kıvam alana kadar yaklaşık 3-5 dakika karıştırarak pişirin. Ardından tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin.

3. Pudra şekerini ekleyin: Pudra şekerini topaklanmaması için elekten geçirerek karışıma ilave edin. Sert bir spatula yardımıyla bütün malzemeler birleşene kadar iyice karıştırın. Pürüzsüz ve hafif koyulaşmış bir kıvam elde etmeye çalışın.

4. Buzdolabında dinlendirin: Hazırladığınız karışımı önceden kapladığınız kalıba aktarın. Üzerini spatulayla düzeltin. Kabın üzerini kapatarak buzdolabında en az 3 saat veya tamamen sertleşene kadar bir gece bekletin.

5. Dilimleyerek servis edin: Sertleşen fudge karışımını yağlı kağıdın kenarlarından tutarak kalıptan çıkarın. Kesme tahtasına alın ve dilimlemeden önce oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin. Ardından uzun ve keskin bir bıçakla 36 eşit parçaya bölün.

FISTIK EZMELİ FUDGE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Tarifin kıvamını ve lezzetini belirleyen bazı önemli ayrıntılar bulunuyor:

Doğru fıstık ezmesini seçin: Pürüzsüz bir sonuç için yağı ayrışmayan, karıştırma gerektirmeyen ve yoğun kıvamlı kremamsı fıstık ezmesi tercih edin. Doğal, üzerinde yağ biriken fıstık ezmeleri tarifin kıvamını değiştirebilir.

Pudra şekerini mutlaka eleyin: Şeker topakları karışımın içinde erimeyebilir. Bu nedenle eklemeden önce elemek daha pürüzsüz bir sonuç sağlar.

Tereyağını kontrollü eritin: Karışımı yüksek ateşte pişirmek fıstık ezmesinin yanmasına neden olabilir. Orta-kısık ateşte ve sık sık karıştırarak hazırlayın.

Dilimlemeden önce bekletin: Buzdolabından çıkar çıkmaz kesmek parçaların kenarlarının dağılmasına yol açabilir. Oda sıcaklığında birkaç dakika bekletmek daha düzgün dilimler elde etmenizi sağlar.

FISTIK EZMELİ FUDGE TARİFİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

Tarifi damak zevkinize göre çeşitlendirmek de mümkün. Daha belirgin bir tuzlu tat elde etmek isterseniz karışımdaki tuz miktarını yarım çay kaşığına düşürebilir, buzdolabına kaldırmadan önce üzerine iri taneli deniz tuzu serpebilirsiniz.

Daha kıtır bir doku isteyenler ise kremamsı fıstık ezmesi yerine parçacıklı fıstık ezmesi kullanabilir. Böylece tatlının içinde küçük fıstık parçaları bulunur.

FISTIK EZMELİ FUDGE NASIL SAKLANIR?

Fıstık ezmeli fudge, önceden hazırlanabilen tatlılar arasında yer alıyor. Servisten yaklaşık bir hafta önce hazırlanıp kesilmeden, üzeri kapalı şekilde buzdolabında bekletilebilir.

Küçük küpler halinde kesildikten sonra ise hava almayan bir saklama poşetinde veya kapalı bir kapta buzdolabında yaklaşık 1 ay muhafaza edilebilir. Dondurucuda saklama süresi ise 3 aya kadar çıkabilir.

Dondurucudan çıkarılan fudge buzdolabında çözdürülebilir ya da daha sert bir kıvamda tüketilebilir.

FISTIK EZMELİ FUDGE YANINDA NE İKRAM EDİLİR?

Yoğun ve tatlı aroması nedeniyle fıstık ezmeli fudge, daha hafif lezzetlerle birlikte servis edilebilir. Özellikle taze meyveler, tatlının yoğunluğunu dengelemek için iyi bir seçenek oluşturuyor.

Sıcak kahve, çikolata sosu ve vanilyalı dondurma da bu tatlıya eşlik edebilecek lezzetler arasında bulunuyor. Ayrıca brownie ve çikolatalı kurabiyelerle birlikte hazırlanan tatlı tabaklarında da servis edilebilir.

Küçük bir öneri: Fudge parçalarını doğrayarak vanilyalı dondurmanın içine ekleyebilir, böylece fıstık ezmesi aromalı farklı bir dondurma lezzeti elde edebilirsiniz.