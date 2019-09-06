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Kış için son hazırlıklar devam ediyor: Buzlukta bamya nasıl saklanır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Kışın bamya yemek isteyenler için son hazırlıkları yapıyoruz. Bamyayı en doğru şekilde saklayarak ilerleyen zamanlarda da afiyetle yiyebilirsiniz. İşte dondurucuda bamya saklamanın detayları...

Kış için son hazırlıklar devam ediyor: Buzlukta bamya nasıl saklanır?

Yaz sebzelerine özlem duyduğumuz kış aylarında dondurucular imdadımıza yetişiyor. Sebze ve meyveleri doğru yöntemlerle saklayarak yaz ürünlerini afiyetle yemek mümkün. Bu yaz güzellerinden biri de bamya. Son hazırlıkları yaptığımız bu dönemde bamyayı nasıl saklamanız gerektiğini anlatacağız.

MALZEMELER

Bir kilo bamya (bu oran isteğinize göre artabilir)
Yarım çay bardağı sirke
Buz
Tuz

İlk olarak bamyaları yıkayın ve sap kısımlarını koni şeklinde keserek ayıklayın. Bu işlemi çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Sap kısımlarını olabildiğince ince kesmeye özen gösterin.

Derin bir tencereye 5 litre su, sirke ve tuzu koyun. Su kaynamaya başladığında içine bamyaları atın ve yaklaşık 5 dakika haşlayıp ardından süzün.

Süzdüğünüz bamyaları hızlı bir şekilde derin bir kaba koyduğunuz buzlu suya atın. Bamyaları soğuyana kadar buzlu suda bekletin.

Soğuyan bamyaları süzün ve bir süre havlu kağıt üzerinde kurumaya bırakın. Bamyaların suyunun birçoğu gidince kilitli buzdolabı poşetlerine porsiyonlar halinde ayırın. Dondurucuda bamyaları poşetli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

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