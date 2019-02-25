Kış kazalarına karşı etkili yöntemler nelerdir? Kış kazalarına karşı nasıl korunmalıyız?

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Mediha Doğanay, “Her yıl 5 bini aşkın kişi kaza nedeniyle hayatını kaybederken, 100-200 bin kişi de yaralanıyor. Kış aylarında ise bu sayı hızla artıyor. Özellikle bugünlerde acil servislerde çok sık yaralanma, kırık-çıkık sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Bunların bir kısmını ciddi kırıklar, bir kısmını da yumuşak doku yaralanmaları oluşturuyor” diyor. TRAFİKTE KIŞ KURALLARINA UYUN Ülkemizde her gün yaklaşık 600, her saat 27 trafik kazası oluyor. Özellikle buzlu yolda kazalar ölüme bile neden olabiliyor. Aşırı hız, fazla yük taşımak, alkollü araç kullanmak ve bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak gibi birçok nedenle pek çok kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle özellikle kışın sisli günlerde far ayarlarını kontrol etmek, tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınmak (buzlanmanın etkisiyle aracın duruş mesafe kontrolünü artırmak gerekiyor), bisiklet ve motosiklet kullanırken mutlaka kask takmak, karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına dikkat etmek ve trafikte hoşgörülü olmak gibi basit önlemler hayat kurtarıyor.

KASLARINIZI SICAK TUTUN Havaların buz kestiği bugünlerde kaslarımızı sıcak tutacak kıyafetler giyinmek gerekiyor. Özellikle yüksek tansiyonu olanların burun, kulak, baş, eller, ayaklar ve parmaklardaki kılcal damarların soğuktan büzüşmesi sonucu tansiyonları yükselebileceği için bere, kalın atkı, kar maskesi vb. kıyafetler kullanmasında fayda var. Kışın dondurucu soğuğunda kat kat giyilen kıyafetler tercih ederek, sıcak ortamlarda terlememek için üzerinizdekilerden birini çıkarabilirsiniz. Aksi takdirde terlemek, dışarıya çıkıldığında üşümeye ve kas tutulmalarına neden olabiliyor. Kışın terlemeyi engelleyen ve ıslanmaya karşı koruyucu özellikte kıyafetler giyilmeli. KÜÇÜK ADIMLARLA YÜRÜYÜN Özellikle buzlu ve kaygan zeminlerde bir anlık atacağınız yanlış bir adım bile ciddi kazalara yol açabiliyor. Örneğin; basit bir kayma sonrası kalça ya da sırt üzerine düşmeyle kuyruk sokumu kırığı veya omurga kırıklarına rastlanabiliyor. Bu düşmelerin büyük bir kısmı acil servislerde cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilirken bazılarında cerrahi operasyon gerekiyor. Bu nedenle her türlü kırığın önlenmesi için adımlarınıza dikkat etmeniz, mümkün olduğu kadar küçük adımlarla ve yola bakarak yürümeniz önemli. Adımların geniş olması kayma riskini artırıyor.

ANİ DÖNÜŞLERDEN KAÇININ Kışın, kötü yol şartlarında otomobillerin kontrolden çıkmasının en büyük faktörlerinden birisi de tutulan frenler. İster ani ister yavaş bir şekilde fren tutun, aracınızın her zaman kayma tehlikesi olacağından ani fren yapmaktan ve ani dönüşlerden uzak durun. Böylece servikal omurlar açısından kendinizi riske atmamış olursunuz. ELLERİNİZ CEBİNİZDE YÜRÜMEYİN Kışın hava soğuk olduğu için çoğumuz kışın ellerimizi ceplerimize sokarak yürüyoruz. Bu çok yanlış bir hareket. Çünkü dengemizi sağlamamız için ellerimize ihtiyacımız var. Üstelik düşme sırasında çok daha ciddi yaralanmaların önüne geçmek için de ellerin serbest olması önemli. Karlı zeminde yürürken ise hiçbir şekilde elleriniz ceplerinizde olmasın. AYAKKABININ GÖRÜNTÜSÜNE ALDANMAYIN Ayakkabı tercihinizi kış aylarında güzelliğinden ziyade güvenli adımlar atmanızı sağlayacak özellikte olmasına göre yapın. Kaygan zemine uygun materyalden yapılmış ayakkabılar tercih edin. Ayakkabınızın altının kaymaz dokulu, lastik ve tırtıklı olması kayıp düşme olasılığını azaltabiliyor. Ayakkabınız ne kadar güvenli olsa bile ani dönüş ve ani hareketlerden de kaçının.