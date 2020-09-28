Kış mevsiminin vazgeçilmezi: İçinizi ısıtan salep nasıl yapılır?

Renklendirici ve katkı maddesi içermeyen salep yapmak oldukça kolay. Lezzetinin yanı sıra son derece sağlıklı olan salep, öksürüğe karşı meydan okuyor ve sindirim sistemini destekliyor. Soğuk günleri keyifli geçirmek isteyenler için tarifin detayları geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

2 çay kaşığı doğal toz salep

2 su bardağı tam yağlı süt

Bir tatlı kaşığı toz şeker

Üzeri için toz tarçın

YAPILIŞI

Orta boy cezvenin içine sütü, toz şekeri ve salebi koyun.

Orta ateşte malzemeler kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın.

Kıvam alınca ocaktan alın. Karışımı iki fincana ayırın. Üzerine toz tarçın serpiştirin.

Afiyet olsun.

