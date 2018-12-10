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Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Maraş paçası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez özel lezzetleri arasında yer alan ‘Maraş paça’ kış mevsiminde hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça tüketiliyor.

Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Maraş paçası

Kahramanmaraş'ta yoğun olarak tüketilen paça, özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için alternatif yiyecekler arasında yer buluyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar, kelle paça çorbasını grip ve soğuk algınlığı dışında vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tükettiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır Kahramanmaraş'ta paça çorbası yapan Zafer Ayranpınar, paçanın en faydalı kısmının hayvanın ayağından yapıldığını, romatizma başta olmak üzere kışın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve insanı dirençli tuttuğunu ifade etti.

qara

Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez özel lezzetleri arasında yer alan ‘Maraş paça’ kış mevsiminde hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça tüketiliyor.
Kahramanmaraş'ta yoğun olarak tüketilen paça, özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için alternatif yiyecekler arasında yer buluyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar, kelle paça çorbasını grip ve soğuk algınlığı dışında vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tükettiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır Kahramanmaraş'ta paça çorbası yapan Zafer Ayranpınar, paçanın en faydalı kısmının hayvanın ayağından yapıldığını, romatizma başta olmak üzere kışın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve insanı dirençli tuttuğunu ifade etti.

paça

İnsanların sağlık açısından paça tükettiğini söyleyen Ayranpınar, Maraş paçasının en önemlisinin de sumak ekşisi olduğunu söyledi. Ayranpınar, “Maraş paçası küçükbaş hayvandan yapılır. Tabii ki paça yapılırken etin farklı bölümleri vardır. Beyin, ayak gibi bölümler özellikle vücuttaki sıvı kaybını önlüyor. Kış mevsimi olunca özellikle baharatlar ve sumak ekşisi çok önemlidir. Sağlık açısından insanların tüketmelerini öneriyoruz” dedi.

Özellikle gribe yakalanmamak için paça içtiğini söyleyen Derya Düzyurt, "Paçayı kış aylarında özellikle daha çok tüketiyoruz. Gribal enfeksiyona kapılmamak için tüketiyoruz. Kentimizin eşsiz lezzetlerinden birisi” diye konuştu.

Romatizma ve diz ağrısından paça içerek şifa bulduğunu söyleyen Mehmet Sevdi Buldum ise, “Genelde ayak paçasını içerim çünkü dizlerime ve romatizmama iyi gelir. Soğuk günlerde daha faydalıdır” dedi.

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maraş paçası paça çorbası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Siz gidip Gaziantep te yedinizmi paçayı beyranı gidinde görün.
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