Kış Mevsiminin Vazgeçilmezi: Portakallı Kurabiye Tarifi

Kış mevsiminin gözdesi olan ve adeta bir C vitamini deposu olan portakalın keki de güzel, kurabiyesi de. Özellikle akşam saatinde çay ya da kahvenin yanına muhteşem bir şekilde eşlik eden portakallı kurabiye yapılışı bir o kadar da kolay. Çikolata damlalı kurabiye ya da kahveli kurabiye gibi benzer tariflerin yanında portakallı kurabiye oldukça taze ve daha hafif bir seçenektir.
Ağızda eriyen ve neredeyse Akdeniz havasını tabağınıza getiren portakallı kurabiye özellikle kış ayları için vazgeçilmez bir atıştırmalıktır. Mutfağınızı saracak turunçgiller kokusu da cabası. Aynı zamanda bu tarifi elinizin altında her daim bulunan birkaç malzemeyle de yapabilirsiniz. Aşağıda Portakallı kurabiye tarifi için gereken malzemeleri ve önerileri bulabilirsiniz.
Portakallı Kurabiye Malzemeleri
- 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu
- 1 adet taze sıkılmış portakal suyu
- 4 su bardağı un
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağı toz şeker
- 125 gram tereyağı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Portakallı Kurabiye Nasıl Yapılır?
- Yumurta, tereyağı ve şekeri geniş bir kaba aldıktan sonra mikser ile ya da tahta bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
- Karışıma portakal kabuğu ve yeni sıkmış olduğunuz portakal suyu ekleyin.
- Bunları da karıştırdıktan sonra vanilin, un ve kabartma tozunu karışıma yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın.
- Yoğurduğunuz karışımdan bir yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alarak şekillendirme işlemine geçin.
- Önceden ısıtmış olduğunuz fırının orta rafında 180 derecede 20 ila 25 dakika boyunca pişireceğiniz kurabiyeleri daha öncesinde tepsiye belli aralıklarla dizin.
Nefis Portakallı Kurabiye için Servis Önerileri
- Fırından çıktıktan sonra, kurabiyeleri servis etmek için üzerlerine toz şeker ya da pudra şekeri serpiştirerek daha şekerli portakallı kurabiye elde edebilirsiniz.
- Kurabiyelerinizi elleriniz ile şekillendirmek yerine, önceden biçim verilmiş farklı şekillerdeki kurabiye kalıplarını kullanabilirsiniz.
- Karışıma ekleyeceğiniz beş altı adet badem ile ya da ceviz içi ile hem kurabiyenize eşsiz bir dokunuş katabilirsiniz hem de kurabiyenin besin değerini yükseltebilirsiniz.
- Ayrıca karışıma az bir miktarda limon kabuğu rendesi koyarak turunçgiller havasını kurabiyeniz içerisinde daha da yoğunlaştırabilirsiniz.
En Güzel Portakallı Kurabiye Tarifi İçin Püf Noktaları
Her yemek tarifinde olduğu gibi portakallı kurabiyeyi de farklı usullerde yapmanız mümkün. Kurabiyenizi İtalyan usulünde yapmak isterseniz elde edeceğiniz kurabiye daha kıtır kıtır olur. Ayrıca Selanik gevreğine benzeyen bir tat elde etmek için tarifinize kuru meyve de ekleyebilirsiniz.
Kurabiyelerinizi pastanelerde satılan kurabiyelere benzetmek için unu tarifte belirtilen miktarın iki katına çıkarmanız ve de tereyağına ek olarak bir miktar margarin ya da sıvı yağ eklemeniz gerekir. Kurabiyenizde daha farklı bir doku ve kıvam elde etmek istiyorsanız yarım su bardağı yoğurt da katabilirsiniz.
Eğer elinizin altında farklı türden bir un varsa tarifte belirtilen unun yerine çekinmeden kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi unu ve badem unu gibi seçenekler aynı zamanda tarifi daha sağlıklı bir hale getirecektir.
Nefis Portakallı Kurabiye Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler
- Ekleyeceğiniz portakal kabuğu rendesini elde ederken kabuğun yalnızca turuncu kısmını kullanmaya dikkat etmeniz gerekir. Kabuğun beyaz kısımları karışıma dahil olduğunda acı bir tat bırakma ihtimali yüksektir.
- Ekleyeceğiniz yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarını azaltmanız ya da artırmanız gerekebilir.
- Elde ettiğiniz hamuru streç film ile kaplayarak yarım saat kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Bu işlemi yaparak şekillendirme sırasında daha kolay ilerleyebilirsiniz.
- Elde etmek istediğiniz portakal tadının yoğunluğuna göre, portakal kabuğu rendesi ve portakal suyu miktarını değiştirebilirsiniz. Daha koyu bir tat ve kıvam elde etmek için portakal kabuğu rendesini elinizle hamurun her tarafına dağılacak şekilde yoğurmanız önemli bir noktadır.
- Portakallı kurabiyenin daha tatlı bir versiyonunu yapmak için portakal yerine taze mandalinalar kullanabilirsiniz.
Portakallı Kurabiye Kaç Kalori?
Portakallı bir kurabiyenin 100 gramında toplam 406 kalori vardır. Ortalama bir boyutta olan bir adet kurabiye 103 kalori olmak ile birlikte, yarım bir kurabiye ise 52 kaloridir. Gün içerisinde üç ya da dört adet tüketeceğiniz kurabiyeler günlük olarak atıştırmalık kalori sınırınızı aslında fazla miktarda aşmaz. Portakallı bir kurabiyenin %56’sı karbonhidrattır, %39’u yağdır ve geri kalan %5’i ise proteinden oluşur. İçerisinde bulunan doymuş yağ miktarı sebebi ile kilo vermek için ideal bir besin olmayabilir ancak keyifli bir akşamda çay saati ya da bir hafta sonu pikniği için iyi bir seçenektir!
Bu yazıdan aldığınız portakallı kurabiye tarifi için gereken malzemeleri ve yönergeleri kullanmanız sonucunda nefis bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum