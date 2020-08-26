Kış Mevsiminin Vazgeçilmezi: Portakallı Kurabiye Tarifi

Kış mevsiminin gözdesi olan ve adeta bir C vitamini deposu olan portakalın keki de güzel, kurabiyesi de. Özellikle akşam saatinde çay ya da kahvenin yanına muhteşem bir şekilde eşlik eden portakallı kurabiye yapılışı bir o kadar da kolay. Çikolata damlalı kurabiye ya da kahveli kurabiye gibi benzer tariflerin yanında portakallı kurabiye oldukça taze ve daha hafif bir seçenektir.

Ağızda eriyen ve neredeyse Akdeniz havasını tabağınıza getiren portakallı kurabiye özellikle kış ayları için vazgeçilmez bir atıştırmalıktır. Mutfağınızı saracak turunçgiller kokusu da cabası. Aynı zamanda bu tarifi elinizin altında her daim bulunan birkaç malzemeyle de yapabilirsiniz. Aşağıda Portakallı kurabiye tarifi için gereken malzemeleri ve önerileri bulabilirsiniz.

Portakallı Kurabiye Malzemeleri

1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

1 adet taze sıkılmış portakal suyu

4 su bardağı un

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Portakallı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Yumurta, tereyağı ve şekeri geniş bir kaba aldıktan sonra mikser ile ya da tahta bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın. Karışıma portakal kabuğu ve yeni sıkmış olduğunuz portakal suyu ekleyin. Bunları da karıştırdıktan sonra vanilin, un ve kabartma tozunu karışıma yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yoğurduğunuz karışımdan bir yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alarak şekillendirme işlemine geçin. Önceden ısıtmış olduğunuz fırının orta rafında 180 derecede 20 ila 25 dakika boyunca pişireceğiniz kurabiyeleri daha öncesinde tepsiye belli aralıklarla dizin.

Nefis Portakallı Kurabiye için Servis Önerileri

Fırından çıktıktan sonra, kurabiyeleri servis etmek için üzerlerine toz şeker ya da pudra şekeri serpiştirerek daha şekerli portakallı kurabiye elde edebilirsiniz.

Kurabiyelerinizi elleriniz ile şekillendirmek yerine, önceden biçim verilmiş farklı şekillerdeki kurabiye kalıplarını kullanabilirsiniz.

Karışıma ekleyeceğiniz beş altı adet badem ile ya da ceviz içi ile hem kurabiyenize eşsiz bir dokunuş katabilirsiniz hem de kurabiyenin besin değerini yükseltebilirsiniz.

Ayrıca karışıma az bir miktarda limon kabuğu rendesi koyarak turunçgiller havasını kurabiyeniz içerisinde daha da yoğunlaştırabilirsiniz.

En Güzel Portakallı Kurabiye Tarifi İçin Püf Noktaları

Her yemek tarifinde olduğu gibi portakallı kurabiyeyi de farklı usullerde yapmanız mümkün. Kurabiyenizi İtalyan usulünde yapmak isterseniz elde edeceğiniz kurabiye daha kıtır kıtır olur. Ayrıca Selanik gevreğine benzeyen bir tat elde etmek için tarifinize kuru meyve de ekleyebilirsiniz.

Kurabiyelerinizi pastanelerde satılan kurabiyelere benzetmek için unu tarifte belirtilen miktarın iki katına çıkarmanız ve de tereyağına ek olarak bir miktar margarin ya da sıvı yağ eklemeniz gerekir. Kurabiyenizde daha farklı bir doku ve kıvam elde etmek istiyorsanız yarım su bardağı yoğurt da katabilirsiniz.

Eğer elinizin altında farklı türden bir un varsa tarifte belirtilen unun yerine çekinmeden kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi unu ve badem unu gibi seçenekler aynı zamanda tarifi daha sağlıklı bir hale getirecektir.