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Kış sofralarının vazgeçilmezi imece geleneği ile yapılıyor

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Çatlar Mahallesi’nde kadınlar, kışlık ekmek hazırlığı için imece usulü bir araya geliyor. Sabah namazının ardından başlayan mesai, öğle saatlerine kadar sürerken bir çuval undan hazırlanan yufkalar kış boyunca sofralardaki yerini alıyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi imece geleneği ile yapılıyor

Çivril’in Çatlar Mahallesi’nde komşular, geleneksel imece kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kışlık ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen kadınlar, el birliğiyle hamur yoğurup yufka açıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma, yardımlaşma ve sohbet eşliğinde devam ediyor.

Aysun Şahin, komşularıyla birlikte her yıl kışlık ekmek hazırladıklarını belirterek, bir çuval undan yaptıkları yufkaları kış boyunca tükettiklerini söyledi. Sabah namazından sonra işe koyulduklarını anlatan Şahin, hazırlıkların öğle namazına kadar tamamlandığını ifade etti. Yufka açımı sırasında bezdirme de hazırladıklarını anlatan Şahin, küçük parçalar halinde açılan hamurların sacda pişirildiğini belirtti. Pişen bezdirmelerin üzerine tereyağı sürülüp içine tulum peyniri konulduğunu söyleyen Şahin, bu yöresel lezzeti sıcak çay eşliğinde tükettiklerini dile getirdi.

Kış sofralarının vazgeçilmezi imece geleneği ile yapılıyor 1

KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Hazırlanan yufkalar yalnızca ekmek olarak değil, sarma ve dolma yapımında da kullanılıyor. Böylece yaz ve sonbahar aylarında yapılan hazırlıklar, kış boyunca mutfakların önemli ihtiyaçlarından birini karşılıyor. Çatlar Mahallesi’nde sürdürülen imece geleneği, kadınların dayanışmasını güçlendirirken geçmişten bugüne taşınan yöresel mutfak kültürünün de yaşatılmasını sağlıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yufka
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