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Mantar pişince zehri geçiyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen mantarlara ilgi artarken, uzmanlardan hayati önem taşıyan uyarılar geldi. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, zehirli ve zehirsiz mantarların yalnızca dış görünüşlerine bakılarak ayırt edilemeyeceğini belirterek vatandaşları bilinçsiz mantar tüketimine karşı uyardı.

Mantar pişince zehri geçiyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

Dr. Mustafa Çetin, kontrolsüz ve bilinçsiz mantar tüketiminin hayati riskler taşıdığını vurguladı. Zehirli ve zehirsiz mantarların dış görünüşe bakılarak ayırt edilmesinin imkansız olduğunu belirten Uzm. Dr. Çetin, tek bir mantarın bile hayati organları işlevsiz duruma sokabileceği uyarısında bulundu.

Mantar pişince zehri geçiyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz! 1

"PİŞİRMEYLE VEYA DIŞ HATLARININ İNCELENMESİYLE ANLAŞILAMAZ"

Mantar zehirlenmelerinin mevsimsel yağışlara bağlı olarak özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında daha fazla görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Mustafa Çetin, "Şapkalı mantarların bünyesinde barındırdığı zehirli maddeler, sanıldığının aksine pişirmeyle veya dış hatlarının incelenmesiyle anlaşılamaz. Halk arasında doğru bilinen yanlışlara güvenilerek doğadan toplanan mantarlar, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına ve doğrudan ölüme davetiye çıkarmaktadır" dedi.

Mantar pişince zehri geçiyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz! 2

İLK 2 VE 6 SAATE DİKKAT

Zehirlenme tablosunun tüketilen mantarın türüne göre farklı zaman dilimlerinde ve belirtilerle ortaya çıktığını aktaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çetin, klinik süreçlere dair şu bilgileri paylaştı: "Mantar tüketiminden sonraki ilk 2 saat içerisinde gelişen vakalarda genellikle sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, nabız hızlanması, ağızda metalik tat, bulantı, kusma ve terleme gibi semptomlar gözlenmektedir. Ancak çok daha tehlikeli olan ve 6 saatten sonra beliren zehirlenmelerde ise bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısını takiben doğrudan karaciğer ile böbrek yetmezliği gelişebilmektedir."

Uzm. Dr. Çetin, mantar tüketimi sonrasında bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.

KÜLTÜR MANTARINDA AMBALAJ UYARISI

Bilinçli tüketim için tek güvenli seçeneğin ambalajlı ve denetimden geçmiş kültür mantarları olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Mustafa Çetin, "Marketlerden temin edilen kültür mantarları dahi son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı zedelenmiş ya da çürümeye başlamışsa kesinlikle tüketilmemelidir. Taze kültür mantarlarının dahi hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara ve anafilaktik şoka neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki; doğadan toplanan 'bir tek mantar' bile sizi yoğun bakıma veya organ yetmezliğine götürebilir." diye konuştu.

Mantar pişince zehri geçiyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz! 3

MANTAR ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLEN KİŞİLER EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA MÜRACAAT ETMELİDİR

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, mantar zehirlenmesinden şüphelenilen kişilerin, aynı mantarı tüketen diğer bireylerle birlikte vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu kişilerin mutlaka gözlem altına alınarak tedaviye mümkün olan en erken dönemde başlanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çetin ayrıca, "Başvurulan sağlık kuruluşu da, konu ile ilgili bilgi almak ve organ yetmezlikleri ve ölüme neden olabilecek mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehiri (antidot) temin etmek ve gerekli tedavi yöntemlerini danışmak için T.C Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde konuyla ilgili uzman doktorların 114 telefon hattıyla 7/24 danışmanlık hizmeti verdiği Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)’ e başvurmalıdır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme mantar
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