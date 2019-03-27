Mynet Trend

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 27.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanda yaşayan bozayılar, kış uykusundan uyanır uyanmaz beslenmek için şehir çöplüğüne inmeye başladı.

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Dünyada göç eden tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve 4 aylık kış uykusundan uyanan Sarıkamış'ın bozayıları, beslenmek için gece saatlerinde, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor.

Ormanlık alandan teker teker ve bazen de gruplar halinde yavrularıyla çöplüğe gelen ayılar, beslendikten sonra tekrar ormanlık alana geri dönüyor.

2

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının sonlarına doğru bozayıların uyanmaya başladığını söyledi.

Uydu vericisiyle takip edilen bozayıların, beslenmek için Sarıkamış çöplüğüne geldiklerini ifade eden Çoban, ayıların çöplüğe alışmasının yaşam döngüleri içinde olmayan bir durum olduğunu aktardı.

4

Çoban, "TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) ile ortak yaptığımız çalışma neticesinde bozayıların bir kısmının çöplükte, bir kısmının çöplükte ve ormanda, diğer kısmının da sadece ormanda beslendiğini keşfettik. Çöplük ayılar için tehlike saçıyor." dedi.

5

Sarıkamış ormanlarının bozayılar için yeterli olmadığını, Sarıkamış ormanlarının Posof ormanlarıyla birleştirilmesi gerektiğini ifade eden Çoban, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığımız çalışmada, Sarıkamış ormanlarını Posof ormanlarıyla birleştirerek bozayıların doğal besinlere ulaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

(AA)

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Yola fırlayan köpeğe otobüs çarptıYola fırlayan köpeğe otobüs çarptı
Görüntüler Türkiye'den! Hortum çıktı, şemsiyeyle birlikte uçtuGörüntüler Türkiye'den! Hortum çıktı, şemsiyeyle birlikte uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış bozayı Kış Uykusu

En Çok Okunan Trend Haberler

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Şeyma'nın o sözlerinden sonra eski eş peruk takınca...

Şeyma'nın o sözlerinden sonra eski eş peruk takınca...

Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Rüyada ateş görmek ne demek? Rüyada ateş görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada ateş görmek ne anlama gelir?

Yola fırlayan köpeğe otobüs çarptı

Yola fırlayan köpeğe otobüs çarptı

Görüntüler Türkiye'den! Hortum sırasında şemsiye ile birlikte uçtu

Görüntüler Türkiye'den! Hortum çıktı, şemsiyeyle birlikte uçtu

Otopside fark edildi! Bir apartman karantinaya alındı

Otopside fark edildi! Bir apartman karantinaya alındı

Satın aldığı yumurtanın içinden çıkanı görünce şok oldular

Satın aldığı yumurtanın içinden çıkanı görünce şok oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.