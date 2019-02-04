Kış yorgunluğunun üstesinden gelecek bu besinleri mutlaka tüketin

Kış aylarında güneşten mahrum kalmamız sonucu vücutta D vitamini eksiliği yaşanır. Bu vitamin eksikliğinde ise vücudumuzdaki mutluluk hormonu da azalır. Serotonin eksikliğinde kişi kendisini daha mutsuz ve yorgun hissedebilir. Yorgunluk sadece psikolojik olarak değil çeşitli rahatsızlıklara da yol açabilir.

Serotoninin, mide bağırsak ve sindirim sisteminin doğru çalışabilmesi için önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, en büyük desteğin doğru beslenme olduğunu hatırlatıyor;

"En büyük destek doğru beslenmekten geçiyor"

Terekeci, taze meyve ve sebze tüketiminin son derece önemli olduğunu belirtiyor. Serotonin hormonu, triptofan ismi verilen madde tarafından sentezlenir. Vücudumuzun üretemediği bu maddeyi ise er, süt, süt ürünleri, kış sebzeleri ve kış meyvelerinden temin edebiliriz.

Özellikle; brokoli, ıspanak ve patates gibi besinler triptofan bakımından son derece zengindir. Terekeci, bunların yanı sıra; ceviz, fıstık, Antep fıstığı, bakliyatlar, fındık ve kaju tüketerek vücudunuzdaki serotonin hormonunu artırabiliceğinizi vurguluyor.

Kış yorgunluğunu hafifletmeye yarayan yeşil çay, içerdiği kafein sayesinde zihni canlandırır ve algılamayı artırır. Akşam yemeği sonrası bir bardak papatya çayı içmek de gerginliği azaltmakta oldukça etkilidir. Sadece yorgunluğu gidermekle kalmaz aynı zamanda sindirim sistemini de iyileştirir.



