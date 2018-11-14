Kışa bu ikiliyle hazırlananlar gribe yakalanmıyorlar

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabillim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, yaptığı açıklamada, soğuk algınlığı ya da gripte en önemli hususun mücadeleye erken başlamak olduğunu belirterek, bakteri ya da virüslerin, gelişmelerine fırsat vermeden yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu bakımdan boğazda bir yanma hissedildiğinde, yakın çevrede hasta olan birinin olması durumunda ya da toplu taşıma araçlarının kullanımı halinde mutlaka önlem alınması gerektiğine işaret eden Yeşilada, ilk tedbirin bağışıklık sisteminin desteklenmesi olduğunu ifade etti.

Yeşilada, sohbaharın başlangıcında 2 aylık bir kür ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bir çay kaşığı toz haline getirilen çörek otu, analizi yapılmış tarım ilacı taşımadığından emin olunan güvenilir marka bir tatlı kaşığı kestane balıyla karıştırılarak sabahları açken tüketilebilir. Hazır satılan ezilmiş çörek otu kullanılmasını önermem çünkü ezilince çörek otunun içeriği oksitlenerek etkinliğini kaybeder." dedi.