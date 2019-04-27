Kısa mı uzun mu? İşte şoke edici değişim

Biliyoruz: Saçınızı bir kere kısa kestirdikten sonra hemen uzasın istiyorsanız. Çok uzadığında ise kısa saçınızın rahatlığını özlüyor; yıkayıp çıktığınız günleri iple çekiyorsunuz.

Ama karşı çıkılamaz bir gerçek var o da bazı kadınlara kısa saç gerçekten çok yakışıyor. İster yuvarlak isterse de kalp şeklinde yüze sahip olsun kısa saç her daim onlarda çok iyi duruyor.

İşte şimdi göreceğiniz fotoğraflarda buna adeta birer kanıt. Brightside sitesi upuzun saçlarına kıyıp, kısacık kestiren kadınların öncesi ve sonrası fotoğraflarını derledi.

Bir sonraki kuaför randevunuzu almadan önce bu fotoğraflara mutlaka bakın. Belki siz de sizin yüzünüze en uygun modeli bulabilir yeni saç kesimiyle etrafınızdaki insanları kendinize aşık edebilirsiniz.





