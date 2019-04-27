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Kısa mı uzun mu? İşte şoke edici değişim

gizemino gizemino
YAŞAM  | 27.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Söz konusu uzun saçlarınıza elveda deyip, kısa saç kestirmekse her kadın başta bir uzak durur. Ama sonundaki değişim tüm korkuları geride bırakır. İşte bu kanıt kanıt olan uzun ve kısa saç arasında büyük değişime uğrayan kadınlar...

Kısa mı uzun mu? İşte şoke edici değişim

Biliyoruz: Saçınızı bir kere kısa kestirdikten sonra hemen uzasın istiyorsanız. Çok uzadığında ise kısa saçınızın rahatlığını özlüyor; yıkayıp çıktığınız günleri iple çekiyorsunuz.

Ama karşı çıkılamaz bir gerçek var o da bazı kadınlara kısa saç gerçekten çok yakışıyor. İster yuvarlak isterse de kalp şeklinde yüze sahip olsun kısa saç her daim onlarda çok iyi duruyor.

İşte şimdi göreceğiniz fotoğraflarda buna adeta birer kanıt. Brightside sitesi upuzun saçlarına kıyıp, kısacık kestiren kadınların öncesi ve sonrası fotoğraflarını derledi.

Bir sonraki kuaför randevunuzu almadan önce bu fotoğraflara mutlaka bakın. Belki siz de sizin yüzünüze en uygun modeli bulabilir yeni saç kesimiyle etrafınızdaki insanları kendinize aşık edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç kesme saç kesimi
 

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