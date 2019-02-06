“Kısa süreli” tweet düzenleme özelliği yolda

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Rakiplerinin aksine uzun süredir paylaşım düzenlemesine izin vermeyen Twitter, nihayet tweet düzenleme özelliğini getirmenin planlarını yapıyor. Ancak bu, bildiğimiz yöntemlerden biraz farklı olacak.

“Kısa süreli” tweet düzenleme özelliği yolda

Çıktığı günden bugüne takip ettiği konsept gereği paylaşımlarda düzenleme yapılmasına izin vermeyen Twitter, nihayet beklenen adımı atabilir. Şirketin CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre bu özellik, biraz farklı şekilde kullanıma sunulabilir.

Twitter, düzenleme özelliği olmamasını genellikle, “konsept” şeklinde açıklar. Ekosistemin SMS mantığını temel alarak kurulduğunu belirten şirket CEO’su, bir SMS’i gönderdikten sonra geri alınamayacağını ve düzenleme yapılamayacağını belirtiyor. Bu mantıkla Twitter’ın da gerçek hayattaki tartışmalara ve konuşmalara daha yakın bir mecra oluşturduğu belirtiliyor.

Buna karşın kullanıcıların düzenleme özelliği talepleri uzun süredir devam ediyor. Nihayetinde Twitter CEO’su, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, üzerinde düşünülen düzenleme sisteminden bahsetti.

Buna göre atılan tweet’ler, paylaşıldıktan yalnızca 5-30 saniye sonrasında düzenlenebilecek. Böylece en azından imla hatası gibi bazı değişiklikler paylaşım üzerinde yapılabilir. CEO, 30 saniyeden uzun sürecek bir düzenleme özelliğinin, gerçek zamanlı tartışmanın doğasına aykırı olacağını da belirtti.

Öte yandan özelliğin gelip gelmeyeceği net olarak söylenmedi. Ancak en azından şirketin aklında bu tarz bir özellik modeli olduğunu artık biliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter Teknoloji

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