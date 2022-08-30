Kısaltmaların yazımı - Kısaltmalara gelen ekler nasıl kullanılır?

Kısaltmalı adlar ya da bir diğer adıyla kısma ad, bize özellikle yazım dilinde kolaylık sağlar. Çok uzun bir kelimenin kısaltmasını kullanarak daha kolay bir şekilde yazı yazabiliriz. Kullanım amacımıza göre birçok kısaltma yapılabiliriz. Yazı dilinde kısaltmaları kullanırken bazı kurallar vardır. TDK kısaltmaların yazımı konusunda bazı kurallar belirlemiştir. Peki, kısaltmaların yazımı nasıl olmalı?

Kısaltmaların yazımı nasıl olmalıdır?

Birçok terim ve sözcüğün kısaltması bulunmaktadır. Bir terim, bir sözcük ve ya ismin içindeki harflerden bir ve ya birkaçını kullanarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesi kısaltma olarak bilinir. Kısaltmaların yazımıyla ilgili kurallar şu şekilde:

Kurum, kuruluş, ülke, dergi, kitap ve yön isimlerinin kısaltmaları, sözcüğün ilk harfinin büyük olarak yazılması ile yapılır. (TBMM, TDK, ABD) Bazı sözcüklerde özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltma yapıldığı istisnai görülür. Böyle durumlarda bağımsız bir kelime oluşturup akılda kalıcılığı arttırmak hedeflenir. (BOTAŞ, TÖMER) Ölçü birimlerinin uluslararası olan kısaltmaları kullanılır. (kg, m, l) Gelenekleşen kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta olmaz. (T.C.) İlk dört kural dışında kalan kelimelerin kısaltılmasında, birinci harf ve kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük yazılır. Eğer cins isim ise ilk harf küçük olur. (Alm., Selanik Cad., çev., haz.)

Kısaltmalara gelen ekler nasıl kullanılır?

Kısaltmalara gelen eklerle ilgili belli kurallar söz konusudur. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz:

Küçük harfler ile yapılan kısaltmalara gelen eklerde, sözcüğün okunuşu temel alınır. Örneğin: cm’ye, kg’dan, m’nin. Büyük harf ile başlayan kısaltmalarda, kısalmanın son harfine göre yapılır. Örneğin: TDK’nin, THY’den, TRT’nin. Bazı istisnai durumlarda ise büyük harfle yapılan ama bir kelime gibi okunan kısaltmalara gelen eklerde ise kısaltmanın okunuşu temel alınır. Örneğin: NATO’da, BOTAŞ’dan, UNESCO’nun. Numara kelimesinde de kısaltması olan "no" sözü bütün bir kelime şeklinde okunduğundan o da okunuşuna göre ek alır. (No’lu)

Kısaltmalarda nokta kullanımı nasıl olmalıdır?

Kısaltmalarda nokta kullanımı ile ilgili bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz:

Sonunda nokta olan ve üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Böyle olan kısaltmalarda ek işaretlerden sonra işaretlerin okunuşuna göre yazılır. Örneğin: Alm.nın, İng.den

Sert ünsüzle son bulan kısaltmalarda, ek alınca okurken sert ünsüz yumuşamaya uğramaz. Örneğin: RTÜK'e

Ölçü birimlerinde kısaltmalar nasıl kullanılır?

Ölçü birimleri söz konusu olduğunda uluslararası standartlarda kullanılan kısaltmalar kullanılır. Örneğin g (gram), kg (kilogram), m (metre), cm (santimetre), mg (miligram), mm (milimetre) gibi.

Kısaltmalara örnek cümleler

Kısaltmalarla ilgili cümleler vermek gerekirse:

Bu sene Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı TBMM’de çok coşkulu bir şekilde kutlandı.

ABD’de yapılan seçimde büyük oy fark ile muhalefet adayı seçimi kazandı.

Kardeşim İÜ’de mühendislik fakültesini kazanmayı hedefliyordu.

Doç. Dr. Ahmet Hakan çok seçkin bir hekimdi, randevu takviminde boşluk bulmak neredeyse imkansızdı.

Öğretmenimiz TDK’nin yazım ve imla kurallarına uygun yazılar hazırlamamızı istemişti.



