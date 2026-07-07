NATO karşılamasında ezber bozan detay! Renk tercihi dikkat çekti

Bugün düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde en çok konuşulan detaylardan biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması sırasında kırmızı halı yerine mavi halının serilmesi oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi "Neden kırmızı halı değil?" sorusuna yanıt aradı.

Ancak bunun nedeni Trump'a özel bir uygulama değil.

NATO'NUN KURUMSAL KİMLİĞİNİ SİMGELİYOR

NATO zirvelerinde liderler, ittifakın standart protokolü gereği mavi halı üzerinde karşılanıyor. Bu tercih, NATO'nun mavi ve beyaz renklerden oluşan resmi kurumsal kimliğini ve üye ülkelerin ortak duruşunu simgeliyor.

Son yıllarda düzenlenen NATO zirvelerinde de kırmızı halı yerine düzenli olarak mavi halı kullanılıyor. Böylece organizasyonun NATO çatısı altında gerçekleştirildiği görsel olarak da vurgulanmış oluyor.