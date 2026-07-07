Dünyanın en pahalı dairesi bakın ne kadara satıldı! Özel gökyüzü havuzu var

Satın almayı, Ukrayna'nın en zengin iş insanlarından biri gerçekleştirdi. Şirket, Monaco'nun sahil şeridindeki prestijli Le Renzo binasında bulunan 21 odalı penthouse'u portföyüne kattı.

BEŞ KATA YAYILAN ULTRA LÜKS YAŞAM ALANI

Dünyanın en pahalı dairesi, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik (26 bin 900 metrekareden fazla) kullanım alanına sahip. Binanın en üst bölümünde yer alan ve beş kata yayılan konut, Akdeniz'e bakan kesintisiz deniz manzarası sunuyor.

Lüks rezidansta;

21 oda

8 özel otopark

Geniş teraslar

Özel yüzme havuzu

Jakuzi

Üst segment mobilyalar

Akıllı ev otomasyon sistemi gibi dikkat çeken özellikler bulunuyor.

FİYATIN ARKASINDAKİ NEDENLER

Uzmanlara göre rekor seviyedeki satış fiyatının oluşmasında birkaç önemli unsur etkili oldu.

Öncelikle Monaco, Vatikan'ın ardından Avrupa'nın en küçük bağımsız devleti olmasına rağmen dünyanın en pahalı gayrimenkul piyasalarından biri konumunda. Ülkede metrekare fiyatlarının geçtiğimiz yıl 70 bin euronun üzerine çıktığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Le Renzo binası, uzun yılların ardından Monaco'nun siluetini değiştiren ilk büyük projelerden biri olarak öne çıkıyor. Beş katlı bir villayı andıran penthouse tasarımı da yapıyı benzerlerinden ayıran önemli özellikler arasında gösteriliyor.

ÖNCEKİ REKORLARI GERİDE BIRAKTI

Yaklaşık 554 milyon dolarlık satış, bugüne kadar kaydedilen en pahalı konut satışlarını da açık ara geride bıraktı.

Daha önceki rekorlar arasında, Londra'da geliştirici Nick Candy'nin malikanesinin 350 milyon doların üzerinde bir bedelle satılması ve New York'ta fon yöneticisi Ken Griffin tarafından yaklaşık 240 milyon dolara satın alınan çatı katı dairesi yer alıyordu.

ULTRA LÜKS KONUT PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Gayrimenkul uzmanları, yarım milyar doları aşan bu işlemin yalnızca dikkat çekici bir satış olmadığını, aynı zamanda küresel ölçekte ultra lüks konut pazarının büyümesini sürdürdüğünü gösteren önemli bir işaret olduğunu değerlendirdi.

Özellikle sınırlı arza sahip prestijli bölgelerde yer alan benzersiz gayrimenkullerin, dünyanın en varlıklı yatırımcıları tarafından yüksek bedellerle satın alınmaya devam ettiği ifade edildi.