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Dünyanın en pahalı dairesi bakın ne kadara satıldı! Özel gökyüzü havuzu var

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Avrupa'nın en pahalı emlak pazarlarından biri olarak gösterilen Monaco, dünyanın en yüksek bedelli konut satışına ev sahipliği yaptı. Ülkenin en prestijli bölgelerinden birinde yer alan lüks çatı katı dairesi, yaklaşık 471 milyon euro (554 milyon dolar) karşılığında satılarak dünya rekoru kırdı.

Satın almayı, Ukrayna'nın en zengin iş insanlarından biri gerçekleştirdi. Şirket, Monaco'nun sahil şeridindeki prestijli Le Renzo binasında bulunan 21 odalı penthouse'u portföyüne kattı.

Dünyanın en pahalı dairesi bakın ne kadara satıldı! Özel gökyüzü havuzu var 1

BEŞ KATA YAYILAN ULTRA LÜKS YAŞAM ALANI

Dünyanın en pahalı dairesi, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik (26 bin 900 metrekareden fazla) kullanım alanına sahip. Binanın en üst bölümünde yer alan ve beş kata yayılan konut, Akdeniz'e bakan kesintisiz deniz manzarası sunuyor.

Lüks rezidansta;
21 oda
8 özel otopark
Geniş teraslar
Özel yüzme havuzu
Jakuzi
Üst segment mobilyalar
Akıllı ev otomasyon sistemi gibi dikkat çeken özellikler bulunuyor.

FİYATIN ARKASINDAKİ NEDENLER

Uzmanlara göre rekor seviyedeki satış fiyatının oluşmasında birkaç önemli unsur etkili oldu.

Öncelikle Monaco, Vatikan'ın ardından Avrupa'nın en küçük bağımsız devleti olmasına rağmen dünyanın en pahalı gayrimenkul piyasalarından biri konumunda. Ülkede metrekare fiyatlarının geçtiğimiz yıl 70 bin euronun üzerine çıktığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Le Renzo binası, uzun yılların ardından Monaco'nun siluetini değiştiren ilk büyük projelerden biri olarak öne çıkıyor. Beş katlı bir villayı andıran penthouse tasarımı da yapıyı benzerlerinden ayıran önemli özellikler arasında gösteriliyor.

Dünyanın en pahalı dairesi bakın ne kadara satıldı! Özel gökyüzü havuzu var 2

ÖNCEKİ REKORLARI GERİDE BIRAKTI

Yaklaşık 554 milyon dolarlık satış, bugüne kadar kaydedilen en pahalı konut satışlarını da açık ara geride bıraktı.

Daha önceki rekorlar arasında, Londra'da geliştirici Nick Candy'nin malikanesinin 350 milyon doların üzerinde bir bedelle satılması ve New York'ta fon yöneticisi Ken Griffin tarafından yaklaşık 240 milyon dolara satın alınan çatı katı dairesi yer alıyordu.

Dünyanın en pahalı dairesi bakın ne kadara satıldı! Özel gökyüzü havuzu var 3

ULTRA LÜKS KONUT PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Gayrimenkul uzmanları, yarım milyar doları aşan bu işlemin yalnızca dikkat çekici bir satış olmadığını, aynı zamanda küresel ölçekte ultra lüks konut pazarının büyümesini sürdürdüğünü gösteren önemli bir işaret olduğunu değerlendirdi.

Özellikle sınırlı arza sahip prestijli bölgelerde yer alan benzersiz gayrimenkullerin, dünyanın en varlıklı yatırımcıları tarafından yüksek bedellerle satın alınmaya devam ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa ev almak monaco
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