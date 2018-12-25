Kışın ortasında köpeğini sokağa bırakıp kaçtı

Noel tatili sırasında aracını park eden bir adam tasmalı köpeğiyle birlikte yolun karşısına geçiyor. Tasması çıkınca sevinen köpek bir süre kameranın açısından çıkıyor. Bu sırada vicdansız sahibi köpeğe ait olan minderi yere atıp hızlıca aracına doğru ilerliyor.

Eve dönüleceğini zanneden köpek sahibinin arkasından koşuyor. Sürücü koltuğuna oturan adam aracı çalıştırıyor. Bu sırada belki öbür kapı açıktır umuduyla köpek aracın üzerine zıplıyor ancak bu durum sahibinin umrunda bile olmuyor.

Sahibi köpeği bırakıp olay yerinden uzaklaşıyor köpek ise umutla aracın ardından koşuyor. Görüntüler burada sona eriyor.

Bu can acıtan görüntülerin ardından hayvanseverler ayağa kalktı. İki yaşında olduğu tahmin edilen köpek olaydan yarım saat sonra minderinin üzerinde oturmuş sahibini bekler halde yoldan geçen biri tarafından bulundu.

Snoop ismi verilen köpeğin şu an hayvan barınağında ve iyi bakıldığı belirtiliyor.

