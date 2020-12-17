Kışın tatil yerleri açık mı? Pandemide kış tatili!

Ülkemiz dört mevsimin yaşandığı ve doğa oluşumları yönünden zengin bir coğrafyada. Bunun artıları da hem yaz turizmi, hem kış turizmi yapabiliyor olmamız. Birçok aktiviteye, spora elverişli topraklarımızın olması. Kış turizmi için ülkemizde tercih edebileceğiniz bir çok seçenek bulunuyor. Kışın tatil yerleri listesindeki seçeneklere muhakkak göz atın.

KIŞIN TATİL YAPILACAK YERLER

Kışın gidebileceğiniz bir çok ucuz destinasyon, kültür seyahati, otel tatili, kayak gibi alternatifler var. Birbirinden farklı kış tatili önerilerini okuyunca kendinizi bavulunuzu hazırlıyorken bulmanız mümkün.

SEVGİLİYLE GİDİLEBİLECEK ADRESLER

Bolu/Gölcük

Genelde sonbahar ayında tercih edilen Bolu/Gölcük kışın çam ağaçlarının üstünü kaplayan lapa lapa karlarla masalsı bir görünüme kavuşuyor. Şöyle şömineli bir dağ evinde sevgiliyle tatil aşk tazelemek için birebir.

Kapadokya

Yazın olduğu kadar kışın da çok daha etkileyici olmuyor mu sizce de Kapadokya? Balonla gökyüzüne yükselirken gün doğumuyla birlikte karlarla kaplanmış peri bacaları ışıl ışıl parlayacak.

Doğu Ekspresi

24 saat süren başbaşa romantik bir yolculuk, Kars gezisi ve donmuş Çıldır Gölü üzerinde yürümek de çiftler için harika bir seçenek. Kars, sevgiliyle tatil yapmak için en ideal rotalardan biri.

AİLEYLE GİDİLEBİLECEK YERLER

Çocuklu bir kış tatilinde gezme fikri çok cazip olmayabilir. O nedenle aileyle kış tatili yapmak için otel konaklamaları çok daha tercih edilesi. Vaktinizi otelde geçireceğinizi düşünürsek butik oteller pek size göre olmayabilir. Birlikte eğlenebileceğiniz, vaktinizi dolu dolu geçirebileceğiniz kompleks oteller daha uygun olacaktır. Spa otelleri, kaplıca otelleri, termal oteller ailecek keyifli bir kış tatili yapmanız için biçilmiş kaftan. Hem çocuklar eğlenecek hem de siz.