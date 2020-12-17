Kışın tatil yerleri açık mı? Pandemide kış tatili!

Ülkemiz dört mevsimin yaşandığı ve doğa oluşumları yönünden zengin bir coğrafyada. Bunun artıları da hem yaz turizmi, hem kış turizmi yapabiliyor olmamız. Birçok aktiviteye, spora elverişli topraklarımızın olması. Kış turizmi için ülkemizde tercih edebileceğiniz bir çok seçenek bulunuyor. Kışın tatil yerleri listesindeki seçeneklere muhakkak göz atın.
Kışın gidebileceğiniz bir çok ucuz destinasyon, kültür seyahati, otel tatili, kayak gibi alternatifler var. Birbirinden farklı kış tatili önerilerini okuyunca kendinizi bavulunuzu hazırlıyorken bulmanız mümkün.
Bolu/Gölcük
Genelde sonbahar ayında tercih edilen Bolu/Gölcük kışın çam ağaçlarının üstünü kaplayan lapa lapa karlarla masalsı bir görünüme kavuşuyor. Şöyle şömineli bir dağ evinde sevgiliyle tatil aşk tazelemek için birebir.
Kapadokya
Yazın olduğu kadar kışın da çok daha etkileyici olmuyor mu sizce de Kapadokya? Balonla gökyüzüne yükselirken gün doğumuyla birlikte karlarla kaplanmış peri bacaları ışıl ışıl parlayacak.
Çocuklu bir kış tatilinde gezme fikri çok cazip olmayabilir. O nedenle aileyle kış tatili yapmak için otel konaklamaları çok daha tercih edilesi. Vaktinizi otelde geçireceğinizi düşünürsek butik oteller pek size göre olmayabilir. Birlikte eğlenebileceğiniz, vaktinizi dolu dolu geçirebileceğiniz kompleks oteller daha uygun olacaktır. Spa otelleri, kaplıca otelleri, termal oteller ailecek keyifli bir kış tatili yapmanız için biçilmiş kaftan. Hem çocuklar eğlenecek hem de siz.
Yalova
Yalova hem İstanbul'a yakın oluşu hem de termal kaynaklarla zengin olması nedeniyle kışın tatil yerleri listenize girmeli. Bir hafta sonu kaçağı çok keyifli olabilir. Dışarıda kar yağarken siz şifalı termal sularda kendinizi şımartabilirsiniz.
Uludağ
İstanbul'a yakın kış tatili seçeneklerinin başında geliyor kuşkusuz. Hafta sonu için bile gidilebilir. Çocuklar gibi eğlenebilir, kayak, kızak gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Konaklamak isterseniz Uludağ'da oteller ve kiralamaya uygun bungalow evler mevcut. Karda üşüyen ellerinizi şöminenin karşısında ısıtırken sıcak çikolatanızı yudumlamak pek keyifli olacak.
Ağva
Yaz kış İstanbulluların doğaya kaçma adresi Ağva. Dilerseniz günübirlik bir kaçamak yapabilir, nehir kenarında bir kahvaltıyla kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Dilerseniz de Ağva bölgesinde bulunan otellerden birinde konaklayabilir, huzurlu bir mini tatil yapabilirsiniz.
Muhafazakar bir kış tatili seçeneği arıyorsanız akla gelen ilk seçenek villa kiralama. Bu seçeneğin yalnızca yazın güzel olacağını düşünmeyin. Çünkü artık bir çok villada ısıtmalı havuz bulunuyor. Ve kışın da oldukça fazla rağbet görüyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde bulunan villalar korunaklı ve ısıtmalı havuza sahip. Villa kiralama hizmeti sunan firmalardan detaylı bilgi alabilir kışın islami tatil yapmak istiyorsanız düşündüğünüz tarih için önceden rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Bir diğer seçenek elbette islami oteller. Türkiye'nin bir çok bölgesinde bulunan ve muhafazakar konseptte hizmet veren oteller mevcut. Kış tatili yapmak isteyen ama konaklayacağı otelin muhafazakar otel olmasını isteyenler için de seçenekler bulunuyor. Dağın eteklerinde inşa edilen Bof Uludağ Ski Resort, Uludağ'ın helal dostu otelleri arasında hizmet veren bir tesis.
Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Ramada Resort Erciyes, burada helal olarak hizmet veren otel konumunda bulunuyor. Muhafazakar kış tatili için Erciyes de listeye alınmalı.
İzmir yaz kış turizm konusunda canlı bir şehir. Hatta kimilerine göre kışın daha huzurlu ve keyifli. Çünkü yazın deniz turizmi için tercih edilen ilçelerde aşırı kalabalık olabiliyor. Kışın kafa dinlemek için İzmir'in birbirinden güzel otellerini tercih edebilirsiniz.
Alaçatı
Alaçatı yazın oldukça kalabalık olan yerlerden biri. Kışınsa sakinlik ve dinginlik arayanların adresi. İzmir'de kışın tatil yapmak isteyenler için bir çok otelin de kapıları açık. Alaçatı butik otellerinden birinde sıcacık jakuzide yorgunluğunuzu atabilir, kimseler yokken Alaçatı sokaklarını arşınlayabilirsiniz.
Şirince
Şirince de yaz aylarında tatilcilerle dolup taşıyor. Kalabalıklardan uzak, huzur bulmak isteyenlerse burayı kışın tercih ediyor. Şirince'de doğa yürüyüşlerine çıkabilir, güzel kahvaltılarla güne başlayabilirsiniz.
Bu madde pandemiden dolayı geçici olarak kullanım dışı. Ama hayallere engel değil! Çünkü inanırsak neden olmasın değil mi? Seneye kışın Türkiye'de lapa lapa kar yağarken, montumuzla bindiğimiz uçaktan şortumuz ve parmak arası terliğimizle inebiliriz. Arkadaşlarımız karlara basarken biz kızgın kumlara ayak basabiliriz. Turkuaz sulara kendimizi bırakabilir, eşi dostu çatlatabiliriz. İşte Türkiye'de kış ayları yaşanırken yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler;
Tayland
Kışın yaz tatili yapılacak yerler listemize Türk vatandaşlarından vize istemeyen bir ülkeyle başlayalım. Asya’nın en güzel ülkelerinden biri Tayland. Kış aylarında sıcak hava özleminizi geçireceğiniz tropikal bir cennet burası. Geniş kültür yelpazesi, adaları, Budizm inancı, yemekleri ve daha birçok özelliği ile muhteşem bir keşif alanı sunuyor ziyaretçilerine.
Seyşeller
Doğu Afrika'da bir ülke Seyşeller. Türkiye'den tek aktarmayla gidilebiliyor. Eşsiz doğasıyla kışın yaz tatilinin popüler adreslerinden. Doğası bozulmamış bir yerde, palmiye ağaçlarının gölgesinde bir tatil yapmak istiyorsanız Seyşeller tam size göre olabilir. Adadaki bitki ve hayvan türleri UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Seyşeller, genelde romantik tatil yapmak isteyenlerin ya da balayı çiftlerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
* Dubai
Dubai, deniz kenarındaki otelleriyle kışın yaz tatili keyfini yaşatıyor. Ülkemizde soğuk hava hakimken siz Dubai'de çöl safarisi yapabilirsiniz. Kışın içinizi ısıtacak güneşiyle iyi bir tercih olabilir. Türkiye'den Dubai'ye sürekli direkt uçuş var ve yaklaşık 4 saatte gidebiliyorsunuz.
Maldivler
Hint Okyanusu’nda bulunan ve kışın yaz tatili yapabileceğiniz bir başka tatil cenneti de Maldivler. İrili ufaklı yüzlerce adada birbirinden lüks ve konforlu otellerin bulunduğu Maldivler Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
Endonezya
17 bin 508 adadan oluşan ülke seyahat severlerin gözdesi. Endonezya denildiğinde dünyaca ünlü Bali Adası akla geliyor. Rahatlatıcı Bali masajıyla da tanınan adanın yağmur ormanları, kumsalları, konforlu konaklama tesisleri kış aylarında yaz hissi yaşamak için ideal.
Barbados
Ünlülerin ve dünyanın sayılı zenginlerinin çok sık tatil yaptığı ada ülkesi olan Barbados, kış aylarında kaçıp yaz tatili yapmak için harika bir seçenek. Barbados'un eşsiz bir doğası ve şahane bir denizi var.
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