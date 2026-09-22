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Kışlık hazırlıklar başladı! Yaz sebzelerini böyle hazırlayıp aylarca saklıyorlar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, yaz mevsiminin bereketini kış sofralarına taşımak için taze sebzeleri temizleyip ayıklayarak derin dondurucularda ve konserve olarak muhafaza ediyor.

Kışlık hazırlıklar başladı! Yaz sebzelerini böyle hazırlayıp aylarca saklıyorlar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, uzun ve soğuk geçen kış aylarına hazırlıklarını sürdürüyor. Yaz boyunca tarladan ve pazardan temin edilen taze sebzeler, kış aylarında tüketilmek üzere özenle hazırlanıyor. Sebzeler tek tek temizlenip ayıklanarak yemeklik hale getiriliyor.

Kışlık hazırlıklar başladı! Yaz sebzelerini böyle hazırlayıp aylarca saklıyorlar 1

Hazırlanan ürünler küçük porsiyonlar halinde poşetlenerek derin dondurucularda muhafaza edilirken, bazı sebzeler ise imece usulüyle konserve yapılarak kış aylarına saklanıyor. Saatler süren hazırlıkların ardından yazın taze sebzeleri, soğuk kış günlerinde yeniden sofralarda yerini almak üzere hazır hale getiriliyor.

"YAZIN BEREKETİNİ KIŞA TAŞIYORUZ"

Kışlık hazırlıklar başladı! Yaz sebzelerini böyle hazırlayıp aylarca saklıyorlar 2

Kışlık sebze hazırlığı yapan Menekşe Sevinç, yazın taze ürünlerini kış aylarında da tüketebilmek için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yazın bereketini kışa taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sebzeleri tek tek temizleyip ayıklıyor, yemeklik olarak hazırladıktan sonra poşetliyoruz. Daha sonra kışın kullanmak üzere derin dondurucuda saklıyoruz. Biraz zahmetli olsa da kışın kendi hazırladığımız sebzeleri sofralarımızda görmek bütün emeğimize değiyor. Bizim için bu sadece bir hazırlık değil, yıllardır sürdürülen güzel bir gelenek" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sebze kışlık domates
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