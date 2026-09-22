Sulanmadan yetişiyor, tadını topraktan alıyor! Dededen kalan tohumla üretiliyor

Sevilen meyvelerin başında gelen kavun, Uşak'ın Karahallı ilçesinde yıllardır geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Bölgeyle özdeşleşen Karahallı Kavunu, Mayıs 2023'te coğrafi işaretle tescillenerek yöresel ürünler arasındaki yerini aldı.

TARLADA SULANMADAN YETİŞİYOR

Karahallı Kavunu'nu farklı kılan özelliklerin başında üretim yöntemi geliyor. Kavunlar sulama yapılmayan kıraç arazilere ekiliyor ve su ihtiyacını büyük ölçüde yağmurdan karşılıyor.

Yöre halkının "düğlek” veya “düylek” olarak da adlandırdığı kavunların üretiminde nesilden nesile aktarılan ata tohumları kullanılıyor. Bölgenin iklimi ve toprak özelliklerinin yanı sıra hayvansal gübre kullanılan geleneksel üretim yöntemi de kavunların kendine özgü tat ve aromasının oluşmasında rol oynuyor.

“ÇITIR CEMİLE”DEN “ÇOBAN ALMAZ”A İLGİNÇ İSİMLERİ VAR

Karahallı'da tek bir kavun çeşidi yetiştirilmiyor. Yöresel üretimde görünüşü, rengi ve yapısıyla birbirinden ayrılan çok sayıda çeşit bulunuyor.

Kabuğundaki tırtıklı izlerden dolayı “Çirişli” adıyla anılan türlerin yanı sıra “Çıtır Cemile” ismi verilen bir çeşit de yetiştiriliyor. Bazı türlerin meyveleri oldukça iri ve kalın kabuklu olurken iç kısımları etli, sulu ve bol çekirdekli yapısıyla öne çıkıyor.

ONLARCA FARKLI ÇEŞİDİ YETİŞTİRİLİYOR

Karahallı'nın “düylek” olarak bilinen kavunları arasında Dilimli Çıtır, Çoban Almaz, Susam, Dilimli Çelenk, Ak, Ak Çelenk, Dilimli Ak Çelenk, Çirişli Ak, Büzgülü Ak, Boz-Kara-Yeşil Kavun, Ova, Desenli Ova ve Yeşil gibi çeşitler yer alıyor.

Sarı-Kara-Dilimli Çirişli Kırkağaç, Turuncu, Dilimli Turuncu, Yeşil-Sarı Veli (Sarı Asma), Göğnek, Benekli ve Kırlangınç da bölgede yetiştirilen diğer çeşitler arasında bulunuyor.

Karahallı'daki geleneksel üretim yalnızca kavunlarla da sınırlı değil. Sarı, Kış ve Siyah Karpuz adı verilen yöresel çeşitler de ilçede yetiştiriliyor.

SADECE TARIM ÜRÜNÜ DEĞİL, GELENEĞİN BİR PARÇASI

Karahallı Kavunu, zaman içerisinde ilçenin kültürel değerlerinden biri haline geldi. Karahallı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 2 Eylül'de kavunlarla ilgili geleneksel yarışmalar da düzenleniyor.

Kavunun tarihsel yayılım alanları arasında Orta Asya, İran ve Anadolu gösteriliyor. Karahallı'da ise geçmişten bugüne saklanan ata tohumlarının yeni nesillere aktarılması ve geleneksel yetiştirme yöntemlerinin sürdürülmesi, yöresel çeşitlerin özelliklerinin korunmasını sağlıyor.

Kıraç topraklarda büyük ölçüde yağmur suyuyla yetişen Karahallı Kavunu, coğrafi işaret tesciliyle de Uşak'ın yöresel tarım mirasının önemli ürünlerinden biri olarak üretimini sürdürüyor.