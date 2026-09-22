YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Sulanmadan yetişiyor, tadını topraktan alıyor! Dededen kalan tohumla üretiliyor

Uşak'ın Karahallı ilçesinde nesillerdir yetiştirilen yöresel kavunlar, alışılmış üretim yöntemlerinden farklı bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Sulanmayan kıraç arazilere ekilen kavunlar, ihtiyaç duyduğu suyu büyük ölçüde yağışlardan karşılıyor. Ata tohumlarıyla üretimi sürdürülen Karahallı Kavunu'nun yörede “Çıtır Cemile”den “Çoban Almaz”a kadar birbirinden ilginç isimlere sahip onlarca çeşidi bulunuyor.

Sulanmadan yetişiyor, tadını topraktan alıyor! Dededen kalan tohumla üretiliyor
Gökçen Kökden

Sevilen meyvelerin başında gelen kavun, Uşak'ın Karahallı ilçesinde yıllardır geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Bölgeyle özdeşleşen Karahallı Kavunu, Mayıs 2023'te coğrafi işaretle tescillenerek yöresel ürünler arasındaki yerini aldı.

TARLADA SULANMADAN YETİŞİYOR

Karahallı Kavunu'nu farklı kılan özelliklerin başında üretim yöntemi geliyor. Kavunlar sulama yapılmayan kıraç arazilere ekiliyor ve su ihtiyacını büyük ölçüde yağmurdan karşılıyor.

Yöre halkının "düğlek” veya “düylek” olarak da adlandırdığı kavunların üretiminde nesilden nesile aktarılan ata tohumları kullanılıyor. Bölgenin iklimi ve toprak özelliklerinin yanı sıra hayvansal gübre kullanılan geleneksel üretim yöntemi de kavunların kendine özgü tat ve aromasının oluşmasında rol oynuyor.

“ÇITIR CEMİLE”DEN “ÇOBAN ALMAZ”A İLGİNÇ İSİMLERİ VAR

Sulanmadan yetişiyor, tadını topraktan alıyor! Dededen kalan tohumla üretiliyor 1

Karahallı'da tek bir kavun çeşidi yetiştirilmiyor. Yöresel üretimde görünüşü, rengi ve yapısıyla birbirinden ayrılan çok sayıda çeşit bulunuyor.

Kabuğundaki tırtıklı izlerden dolayı “Çirişli” adıyla anılan türlerin yanı sıra “Çıtır Cemile” ismi verilen bir çeşit de yetiştiriliyor. Bazı türlerin meyveleri oldukça iri ve kalın kabuklu olurken iç kısımları etli, sulu ve bol çekirdekli yapısıyla öne çıkıyor.

ONLARCA FARKLI ÇEŞİDİ YETİŞTİRİLİYOR

Sulanmadan yetişiyor, tadını topraktan alıyor! Dededen kalan tohumla üretiliyor 2

Karahallı'nın “düylek” olarak bilinen kavunları arasında Dilimli Çıtır, Çoban Almaz, Susam, Dilimli Çelenk, Ak, Ak Çelenk, Dilimli Ak Çelenk, Çirişli Ak, Büzgülü Ak, Boz-Kara-Yeşil Kavun, Ova, Desenli Ova ve Yeşil gibi çeşitler yer alıyor.

Sarı-Kara-Dilimli Çirişli Kırkağaç, Turuncu, Dilimli Turuncu, Yeşil-Sarı Veli (Sarı Asma), Göğnek, Benekli ve Kırlangınç da bölgede yetiştirilen diğer çeşitler arasında bulunuyor.

Karahallı'daki geleneksel üretim yalnızca kavunlarla da sınırlı değil. Sarı, Kış ve Siyah Karpuz adı verilen yöresel çeşitler de ilçede yetiştiriliyor.

SADECE TARIM ÜRÜNÜ DEĞİL, GELENEĞİN BİR PARÇASI

Sulanmadan yetişiyor, tadını topraktan alıyor! Dededen kalan tohumla üretiliyor 3

Karahallı Kavunu, zaman içerisinde ilçenin kültürel değerlerinden biri haline geldi. Karahallı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 2 Eylül'de kavunlarla ilgili geleneksel yarışmalar da düzenleniyor.

Kavunun tarihsel yayılım alanları arasında Orta Asya, İran ve Anadolu gösteriliyor. Karahallı'da ise geçmişten bugüne saklanan ata tohumlarının yeni nesillere aktarılması ve geleneksel yetiştirme yöntemlerinin sürdürülmesi, yöresel çeşitlerin özelliklerinin korunmasını sağlıyor.

Kıraç topraklarda büyük ölçüde yağmur suyuyla yetişen Karahallı Kavunu, coğrafi işaret tesciliyle de Uşak'ın yöresel tarım mirasının önemli ürünlerinden biri olarak üretimini sürdürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de kahveye rakip yerli ürün! Çaydan kahve ürettiRize'de kahveye rakip yerli ürün! Çaydan kahve üretti
75 yıllık sırrını açıkladı! Kışlık salçayı böyle hazırlıyor75 yıllık sırrını açıkladı! Kışlık salçayı böyle hazırlıyor

Anahtar Kelimeler:
kavun Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.