YEMEK

Kışlık yapım mesaisi başladı: Organik salça nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 27.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Sinop’ta vatandaşlar kış aylarında kullanmak için domates salçası hazırlıyor. Yemeklerin lezzetini ikiye katlayan salçanın nasıl yapıldığını da bizlerle paylaşıyorlar.

Kışlık yapım mesaisi başladı: Organik salça nasıl yapılır?

Yöresel lezzetleri ve geleneksel yemekleri kış aylarında da mutfaklarından eksik etmek istemeyen kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında topladıkları domatesleri çeşitli işlemlerden geçirip salçaya dönüştürüyor.

AW786845_02

Sinop’ta bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yazın bahçelerde doğal yöntemlerle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kışın tüketebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. İsmail Göksu, "Domatesi alıyoruz, yıkıyoruz, çürüklerini kötü olanları ayırıyoruz. Doğradıktan sonra ise rondo'dan çekiyoruz. Çekilen domatesleri tencereye koyup ocağımızda kaynatıyoruz. Kaynayarak kıvama gelince tuzunu da ilave ediyoruz. Daha önceden hazırladığımız kavanozlarımızı, kapaklarımızı kaynattığımız sıcak domates soslarını kavanozlara koyup kapakları da kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde vakum olayı gerçekleşiyor. Bu sayede hava almamasını sağlıyor. Uzun süre dayanıyor. İçinden vakumu kaçan ya da hatalı olanlar varsa onları da saklamıyoruz. Sonuç olarak yemeklik salça, yemeklik sos, makarnalık sos, kahvaltılık sos ve menemen için birebir” dedi.

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Günün tarifi: Buzluk böreğiGünün tarifi: Buzluk böreği
Üç malzeme sayesinde dökülen saçlarınızı geri kazanın!Üç malzeme sayesinde dökülen saçlarınızı geri kazanın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
salça yapımı salça nasıl yapılır salça tarifi

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

40 derece sıcakta! Görüntüler herkesi büyülüyor

40 derece sıcakta! Görüntüler herkesi büyülüyor

Ağız kokusundan kabızlığa kadar şifa oluyor

Ağız kokusundan kabızlığa kadar şifa oluyor

Sigaranın akciğerde bıraktığı hasarı en aza indiriyor

Sigaranın akciğerde bıraktığı hasarı en aza indiriyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Mikrodalga Kek Tarifi

Mikrodalga Kek Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün tarifi: Buzluk böreği

Günün tarifi: Buzluk böreği

Üç malzeme sayesinde dökülen saçlarınızı geri kazanın!

Üç malzeme sayesinde dökülen saçlarınızı geri kazanın!

Günün tarifi: Patates burger

Günün tarifi: Patates burger

Yutularak tüketilen ilginç çorba: Arabaşı

İlk defa deneyenler şaşırıyor, yutamıyor!

Günün tarifi: Zencefilli gazoz

En doğalından: Evde gazoz nasıl yapılır?

Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.