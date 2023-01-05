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Kısmetse Olur 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Zeyd ve Merve gitti, Elif ve Çağrı geldi! Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta?

05.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Öykü Serter'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'un 22. yeni bölümünde yine yer yerinden oynayacak. Kısmetse Olur'da Zeyd ve Merve gidiyor, Elif ve Çağrı geliyor. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

Kısmetse Olur 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Zeyd ve Merve gitti, Elif ve Çağrı geldi! Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta?

Yıllar sonra Youtube'da izleyicisinin karşısına çıkmaya başlayan Kısmetse Olur'un yeni bölümünde yine fırtınalar esiyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü son bölümünde Zeyd ve Merve programa veda ediyor. Bugün yayınlanacak yeni bölümde ise iki yeni ismin yarışmaya dahil olduğunu görüyoruz. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacıları Elif ve Çağrı kimdir?

KISMETSE OLUR 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün son bölümünde Zeyd ve Merve programa veda etti. Programın heyecanla beklenen 22. bölüm fragmanı ise yayınlandı.

Kısmetse Olur 22. bölümde; yeni gelin adayı Elif ve yeni damat adayı Çağrı ise büyük beğeni topladı.

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KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı haftada 6 gün izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yarışma Youtube üzerinden yayınlanıyor.

Yarışmanın 22. yeni bölümü bu akşam saat 18.30’da yayınlanacak.

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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