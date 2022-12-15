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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları kimdir? Kısmetse Olur yarışmacıları arasında şaşırtan isimler

15.12.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları merak ediliyor. 5 yıl aranın ardından yeniden ekranlara dönen Kısmetse Olur'un yeni bölümleri Youtube üzerinden yayınlanıyor. Programın sunuculuğunu sevilen isim Öykü Serter yapıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları arasında kimler var?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları kimdir? Kısmetse Olur yarışmacıları arasında şaşırtan isimler

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarının isimleri merak konusu oldu. Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur'un ilk üç bölümü yayınlandı. Bu akşam ise dördüncü bölüm izleyici ile buluşacak. Kısmetse Olur yarışmacıları arasında Acun Ilıcalı'nın Göz6 programında yarışan Zeyd Gümüştutan da yer alıyor.

İŞTE KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

CANSEL AYANOĞLU: 25 yaşında olan Cansel Ayanoğlu Aslan burcudur. Estetisyenlik yapan Cansel, 7 yaşında kızı olduğunu açıkladı.

cansel1

AYBÜKE ÇANGAL: Kısmetse Olur’un merak edilen isimlerinden olan Aybüke 2001 doğumludur. Tiktok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınmıştır.

aybüke

Aybüke Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerinde yaptığını açıklamıştı.

YAREN

YAREN DAĞ: 24 yaşında olan Yaren, 16 yaşından beri birçok meslek alanında çalıştığını ifade etmiştir. Hosteslikten, garsonluğa birçok meslek grubunda çalışan Yaren, 19 yaşında babasını kaybetmiştir.

ERHAN

ERHAN SAFFAR: 1990 yılında dünyaya gelen Erhan, pırlanta işiyle uğraşmaktadır fakat bir yandan modellik yapmaktadır. Doya Doya Moda ve En İyi Benim programlarında boy göstermiştir.

TUĞÇE

TUĞÇE: Kısmetse Olur Tuğçe Aleyna 25 yaşındadır. Bir erkekte saygıya önem verdiğini belirten Tuğçe, ''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' dedi.

ayşenur

AYŞENUR İNAM: Ayşenur İnam eğitimini Almanya'da tamamlamıştır. Almanya'nın Aachen kentinden geldiğini söylemiştir. Asıl mesleğinin özel koruma olduğunu söylemiştir. "Almanya'da buraya aşkımı bulmaya geldim." ifadelerini kullanmıştır.

SERDAR

SERDAR AYCAN: Kısmetse Olur Serdar Aycan 27 yaşında. Diyetisyen. ''Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı. Dürüst, güvenilir, fedakar. İlişkide tek kırmızı çizgim yalan. Yalanı gördüğümde silerim.'' sözleri ile dikkat çekti.

ŞEYDANUR: Şeydanur Tunç 23 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Günümüzde 24 yaşındadır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Burcu Kova'dır. İşletme sahibi olduğunu söylemiştir.

KAAN SEYHAN: Kaan Seyhan yarışmaya Sakarya'da katılmıştır. Hype Event isminde bir girişimi bulunmaktadır. TikTok'ta kaanseyhan1 ismiyle paylaşım yapmaktadır.

EROL YILDIRIM: 1985 yılında dünyaya gelen Erol Yıldırım, şu anda 37 yaşındadır. Modacı olarak çalışan Kısmetse Olur Erol, profesyonel moda danışmanlığı ve moda tasarımcılığı yapmaktadır.

YELİZ AÇIKEL: Yeliz Açıkel, güzellik uzmanıdır. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanda "Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik kadına ait" ifadelerini kullanmıştır.

ZEYD

ZEYD GÜMÜŞTUTAN: Kısmetse Olur yarışmacıları arasında yer alan Zeyd’in geçmişi izleyicileri çok şaşırttı. Sevilen isim Öykü Serter’in sunumu ile izleyici karşısına çıkacak olan Kısmetse Olur, Youtube’da yayınlanacak. Dikkat çeken isimlerden biri olan Zeyd daha önce TV 8’de ekrana gelen ve kazanan ismin Survivor’a katıldığı Göz6 programında da yarışmış.
Göz6 yarışmasında yer alan Berna Keklikler ve Zeyd arasında kısa süreli bir ilişki yaşanmıştı. Tahtalarda yazışarak konuşan Zeyd ve Berna Keklikler, birbirlerine olan ilgilerini açıkça itiraf etmişlerdi.
Daha sonra yarışmayı birinci olarak tamamlayan Berna Keklikler, Survivor’a katılmaya hak kazandı.
zeyd1

32 yaşında olan Zeyd, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.
Profesyonel futbol oynayan ve vücut geliştirme sporuna da ilgili olan Zeyd Gümüştutan, moda ile de ilgileniyor.

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