Kısmetse Olur bu akşam var mı yok mu? 16 Şubat Kısmetse Olur yeni bölümü saat kaçta? Yayın geliri depremzedelere bağışlanacak!

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur programına deprem nedeniyle ara verilmişti. Programın son bölümünde iki yarışmacının diskalifiye olduğu söylenmişti. Kısmetse Olur'un yeni bölümünün ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki 16 Şubat Kısmetse Olur yeni bölümü saat kaçta? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur programının yeni bölümü bu akşam (16 Şubat) saat 18.30'da YouTube üzerinden yayınlanacak.

YAYIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK!

Kısmetse Olur tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu akşam 18.30'da yayınlayacağımız yeni bölümden elde edilen gelirin tamamı depremden etkilenen bölgelere bağışlanacaktır."





