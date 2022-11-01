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Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün görüntüleri olay oldu! Gece mekanında kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı

01.11.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programında Eser West ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan Cansel Çördük son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak, bir gece mekanında şarkı söyleyen kadının kafasında bardak kırdığı görüntülerle gündem olan Cansel'in açıklaması dikkat çekti. Olay anının görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtan Cansel Çördük'ü görenler tanımıyor.

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Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse Olur Cansel, bu defa bir kadın şarkıcının başında bardak kırmasıyla gündemde!
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Alkollü olduğu iddia edilen Cansel, sinirle şarkı söyleyen müzisyenin kafasında bardak kırıyor. Bu durumu müzisyenin tepkisiz kalması dikkat çekerken, Cansel'den açıklama gecikmedi.
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Cansel Çördük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şarkı söyleyen şahsın onun sahne sırasını alarak, birlikte söylemeleri gereken şarkıyı tek başına söylediği için sinirlendiği belirtti. Sözlerine devam eden Cansel, alkollü olmadığını, bardağı ona atmış gibi gösterildiğini iddia etti.

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