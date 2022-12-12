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Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan bakın hangi ünlünün eski sevgilisiymiş!

12.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeyd Gümüştutan, 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programına katıldı. 2015-2017 yıllarına damga vuran Kısmetse Olur programının ardından Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı seyircileri heyecanlandırdı. Peki Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Zeyd Gümüştutan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan bakın hangi ünlünün eski sevgilisiymiş!

Kısmetse Olur sevenleri ekran başına kilitlendi. Programda 9 damat 9 gelin adayı bulunuyor. Fragmanda dikkat çeken damat adaylarından biri de Zeyd Gümüştutan oldu. Zeyd Kısmetse Olur tanıtımında, 'Şuan kızlarla aynı evde olmak süper bir şey' dedi. Peki Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeyd Gümüştutan bakın kim çıktı! İşte merak edilenler...

ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

1990 İstanbul doğumlu Zeyd Gümüştutan 32 yaşındadır.

Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan bakın hangi ünlünün eski sevgilisiymiş!

Bir dönem oldukça popüler olan Göz6 programında yarıştı.

Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan bakın hangi ünlünün eski sevgilisiymiş!

Bu yarışmada hem performansı hem de ilişkisiyle göz önünde yer aldı.

Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan bakın hangi ünlünün eski sevgilisiymiş!

Zeyd, eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan bakın hangi ünlünün eski sevgilisiymiş!

Programda Keklikler'e söylediği, 'Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz.' sözleri sosyal medyada viral olmuştu.

Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan bakın hangi ünlünün eski sevgilisiymiş!

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