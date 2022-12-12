Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan bakın hangi ünlünün eski sevgilisiymiş!

Kısmetse Olur sevenleri ekran başına kilitlendi. Programda 9 damat 9 gelin adayı bulunuyor. Fragmanda dikkat çeken damat adaylarından biri de Zeyd Gümüştutan oldu. Zeyd Kısmetse Olur tanıtımında, 'Şuan kızlarla aynı evde olmak süper bir şey' dedi. Peki Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeyd Gümüştutan bakın kim çıktı! İşte merak edilenler...

ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

1990 İstanbul doğumlu Zeyd Gümüştutan 32 yaşındadır.

Bir dönem oldukça popüler olan Göz6 programında yarıştı.

Bu yarışmada hem performansı hem de ilişkisiyle göz önünde yer aldı.

Zeyd, eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

Programda Keklikler'e söylediği, 'Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz.' sözleri sosyal medyada viral olmuştu.





