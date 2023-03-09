Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında Erol ile ilişki yaşayan Yeliz Açıkel, program kurallarını ihlal ettiklerinden dolayı diskalifiye edildi. Açıkel, programın ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

Kısmetse Olur programı ile tanınan Yeliz Açıkel sosyal medyada kısa sürede geniş takipçi kitlesine sahip oldu.

Paylaşımları binlerce beğeni alan Açıkel'in son pozu takipçilerini büyüledi.

Açıkel o poz ile Dilan Polat'a benzetildi.

'Çiçek gibisin', 'Parıl parıl parlıyorsun' gibi yorumlar aldı.

1998 doğumlu Yeliz Açıkel 25 yaşındadır.

İstanbul'da yaşayan Açıkel güzellik uzmanıdır.

Programda sarf ettiği, ''Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik dediğin kadına özgü birşey yani benim gibi'' sözleriyle akıllarda kaldı.





