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Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

09.03.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Açıkel YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur programı ile adını duyurdu. Program kurallarını ihlal ettiği için diskalifiye olan Açıkel, sosyal medyada paylaştığı pozuyla takipçilerini büyüledi.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında Erol ile ilişki yaşayan Yeliz Açıkel, program kurallarını ihlal ettiklerinden dolayı diskalifiye edildi. Açıkel, programın ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

Kısmetse Olur programı ile tanınan Yeliz Açıkel sosyal medyada kısa sürede geniş takipçi kitlesine sahip oldu.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

Paylaşımları binlerce beğeni alan Açıkel'in son pozu takipçilerini büyüledi.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

Açıkel o poz ile Dilan Polat'a benzetildi.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

'Çiçek gibisin', 'Parıl parıl parlıyorsun' gibi yorumlar aldı.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

1998 doğumlu Yeliz Açıkel 25 yaşındadır.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

İstanbul'da yaşayan Açıkel güzellik uzmanıdır.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

Programda sarf ettiği, ''Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik dediğin kadına özgü birşey yani benim gibi'' sözleriyle akıllarda kaldı.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Yeliz Açıkel pozuyla takipçilerini büyüledi! Dilan Polat'a benzetildi

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Dilan Polat kısmetse olur sosyal medya yaşında

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