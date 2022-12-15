MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Erol kimdir, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Erol Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? İşte instagram adresi!

Kısmetse Olur Erol kimdir, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Erol Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? İşte instagram adresi!

15.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra yeniden izleyicisi ile buluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü formati ile ekrana geliyor. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yeni sezondaki yarışmacılar da oldukça dikkat çekici. Damat adaylarından Erol tarzı ve açıklamalarıyla merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Erol kimdir, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Erol Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Kısmetse Olur Erol kimdir, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Erol Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? İşte instagram adresi!

Ekranların fenomen evlendirme programı Kısmetse Olur YouTube üzerinden izleyicisi ile buluşmaya başladı. İlk bölümlerin yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar hakkında da araştırmalar hız kazandı. Kısmetse Olur Erol kimdir, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Erol Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte Kısmetse Olur Erol instagram adresi...

erol 2

KISMETSE OLUR EROL KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Kısmetse Olur Erol Yıldırım 37 yaşında stil danışmanıdır. Profesyonel moda danışmanlığı ve moda tasarımcılığı yapmaktadır. "Bugüne kadar birçok ilişki deneyimim oldu fakat doğru ilişkiyi bulamadım. Burada herkesin gözü önünde hatalarımla doğrularımla adayımı bulacağıma eminim ve onu arıyorum" ifadelerini kullanmıştır.

Erol Yıldırım; Instagram'da byerolyildirimofficial ismiyle paylaşımlarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı panikledi ‘Bir durun kadına bir şey oluyor’Müge Anlı panikledi ‘Bir durun kadına bir şey oluyor’
Müge Anlı öfkeden deliye döndü!Müge Anlı öfkeden deliye döndü!
Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmişYalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur yarışmacıları Öykü Serter evlendi yaşında

En Çok Okunan Haberler

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa...

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa...

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Endişelenmeye gerek yok, her şey yoluna girecek!

Endişelenmeye gerek yok, her şey yoluna girecek!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.