Kısmetse Olur Erol kimdir, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Erol Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? İşte instagram adresi!

Ekranların fenomen evlendirme programı Kısmetse Olur YouTube üzerinden izleyicisi ile buluşmaya başladı. İlk bölümlerin yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar hakkında da araştırmalar hız kazandı. Kısmetse Olur Erol kimdir, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Erol Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte Kısmetse Olur Erol instagram adresi...

KISMETSE OLUR EROL KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Kısmetse Olur Erol Yıldırım 37 yaşında stil danışmanıdır. Profesyonel moda danışmanlığı ve moda tasarımcılığı yapmaktadır. "Bugüne kadar birçok ilişki deneyimim oldu fakat doğru ilişkiyi bulamadım. Burada herkesin gözü önünde hatalarımla doğrularımla adayımı bulacağıma eminim ve onu arıyorum" ifadelerini kullanmıştır.

Erol Yıldırım; Instagram'da byerolyildirimofficial ismiyle paylaşımlarına devam ediyor.

