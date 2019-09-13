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Kısmetse Olur'la tanınan Melis Buse Betkayan'u görenler tanıyamadı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 13.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programındaki sert çıkışlarıyla hafızalara kazınan Melis Buse Betkayan, kilolu haliyle takipçilerini şaşırttı.

Kısmetse Olur programındaki davranışlarıyla ve sivri diliyle adından söz ettiren yarışmacı Melis Buse Betkayan, aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz hale geldi.

KİLOLU HALİYLE TANINMAKTA ZORLANDI

Program bittikten sonra ortalarda pek fazla görünmeyen Melis Buse Betkayan, internet üzerinden sevenlerine yayın yapmaya başladı. Betkayan programda tanıştığı Adnan Kızıltaş ile kamera karşısına geçti.

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Betkayan'ın sevenleri kilolu haliyle karşılaşınca kısa süreli bir şok yaşayarak güzel yarışmacıyı tanımakta zorlandı.

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"BİZ CAST EKİBİYDİK, YAPIM ŞİRKETİ İNSANLARI KANDIRDI" DEMİŞTİ

Canlı yayında Kısmetse Olur ile ilgili açıklamalarda bulunan Melis Buse Betkayan, "Yarışmanın üzerinden 2-3 sene geçti ama bir ömür geçse de olurdu. Güzeldi bitti. Unutulsun istemiyorum sonuçta oradan tanındım. yoksa beni kimse tanımıyordu sıradan bir insandım hala da öyleyim. Çok severek yaptığım bir iş değildi ve bitti. Sonuçta hepimiz casttık. Hiçbir gerçeklik payı olmayan kurgudan oluşan bir işti. ben bu işe bilerek başladım ama evlilik programı olacağını bilmiyordum. İnsanların bunu gerçek zannetmesi üzücü. Yapım şirketi kandırdı insanları." ifadelerini kullanmıştı.

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