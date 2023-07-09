Kısmetse Olur Melis'le aldatıldığı iddia edilmişti! Dilan Polat açtı ağzını yumdu gözünü "Dünyayı terk etmesi gerekir"

Lüks hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Dilan Polat, aldatılma haberleri ile ilgili açtı ağzını yumdu gözünü. Eşi Engin Polat'ı takipten çıkan Dilan Polat, olası bir aldatılma durumunda eşinin dünyayı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Çok sayıda güzellik merkezinin sahibi olan Dilan ve Engin Polat çifti, yaşantısıyla gündem olmaya devam ediyor.

Serbest Hoca lakaplı TikTok fenomeni Reşit Bozdağ'ın, eski sevgilisi Kısmetse Olur Melis ile ilgili söyledikleri ortalığı karıştırdı.

Engin Polat'ın Melis'e mesaj attığını söyleyen Bozdağ'ı Melis Buse Betkayan da destekler açıklamalarda bulundu.

"DÜNYAYI TERK ETMESİ GEREKİR"

Engin Polat'ın kendisine mesaj attığını söyleyen Betkayan'ın açıklamalarından sonra Dilan Polat yaşananlara adeta ateş püskürdü.

Instagram hesabından açıklamalar yapan Dilan Polat, ayrılık haberleri yapanlara ve bu haberlere sevinenlere açtı ağzını yumdu gözünü.

Herhangi bir aldatılma durumunun olmadığını fakat böylesi bir durumda eşi Engin Polat'ın başka bir dünya satın alması gerektiğini söyledi.

Art arda paylaştığı fotoğraflara uzun açıklamalar yazan Polat, haberleri sert bir dille yalanladı.

Eşiyle bir konu nedeniyle küstüklerini fakat aldatılma gibi bir durumun söz konusu dahi olmadığını söyledi.

Elindeki yara için ise, o yarayı kendisinin yaptığını ve eşiyle bir alakası olmadığını söyleyerek konunun farklı yerlere çekilmemesini istedi.



